Una comerciante se defendió de una rapiña y amenazó al ladrón con una trincheta

Fue a primera hora de esta tarde, cuando el delincuente armado llegó a la ferretería que se encuentra ubicada en el cruce de Villademoros e Ildefonso García. La mujer dijo a Subrayado que el delincuente ingresó al local diciéndole "que era un asalto".

"Me trajo para el fondo del local, me pasó para el mostrador y me hizo abrir la caja" relató, "en el momento que voy a sacar la plata grande me dijo que quería todo". En ese momento, la comerciante guardó el dinero en la caja y "le dije que no le daba nada".

Ante la contestación de la comerciante, el delincuente le pegó un culatazo con el arma que portaba y "ahí pensé que el arma era de juguete" expresó la mujer. "Me la jugué y cuando me golpea lo empujé y le dije que no le iba a dar nada".