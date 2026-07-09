Una camioneta en una cuneta y un delincuente detenido en el Marconi tras persecución que comenzó en Flor de Maroñas

Una camioneta terminó en una cuneta del barrio Marconi luego de una persecución que comenzó en Flor de Maroñas.

El vehículo fue robado por un delincuente en Mateo Cortés y Vigodet. Efectivos de zona operacional III localizaron la camioneta, comenzando la persecución.

El delincuente de 22 años fue detenido tras tirarse del vehículo antes de que cayera en la cuneta.

En el momento en que la Policía trabajaba en este hecho, se escucharon disparos en la zona, lo que motivó un despliegue policial. #AHORA | Una camioneta terminó en una cuneta del barrio Marconi luego de una persecución que comenzó en Flor de Maroñas. El vehículo fue robado por un delincuente que fue detenido por la Policía. Los detalles con @Guillelorenzo20 pic.twitter.com/5ap9inqeG7 — Subrayado (@Subrayado) July 9, 2026

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