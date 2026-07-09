Una camioneta terminó en una cuneta del barrio Marconi luego de una persecución que comenzó en Flor de Maroñas.
Una camioneta en una cuneta y un delincuente detenido en el Marconi tras persecución que comenzó en Flor de Maroñas
Información a la que accedió Subrayado indica que el robo del vehículo, por parte de un joven de 22 años, ocurrió en Mateo Cortés y Vigodet.
El vehículo fue robado por un delincuente en Mateo Cortés y Vigodet. Efectivos de zona operacional III localizaron la camioneta, comenzando la persecución.
El delincuente de 22 años fue detenido tras tirarse del vehículo antes de que cayera en la cuneta.
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Hubo una nueva balacera en el barrio Marconi, a dos cuadras de donde mataron a tiros a un hombre este martes
En el momento en que la Policía trabajaba en este hecho, se escucharon disparos en la zona, lo que motivó un despliegue policial.
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