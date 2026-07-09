Bergara realizó balance de su gestión: avances en área ambiental y transformación en recolección de residuos, entre otros logros

El intendente de Montevideo, Mario Bergara, realizó un balance de su gestión en la Junta Departamental a un año de haber asumido al frente de la comuna.

"Nos pareció oportuno venir a la Junta Departamental en la lógica y en el talente que hemos tenido de presentar, dialogar e intercambiar con ediles y edilas de todos los partidos. Destacamos cosas hechas sobre todo en las áreas de prioridad que hemos planteado. Generar la plataforma para el desarrollo futuro con la reducción del déficit, con el acuerdo con los trabajadores, con la aprobación del Presupuesto, con la aprobación de los fondos extrapresupuestales en algunas áreas y avances en lo que es la transformación sustantiva del sistema de recolección de residuos", comentó.

Bergara destacó que más de 40 mil hogares cuentan con contenedores intraprediales e intradomiciliarios, el avance del proyecto de transporte metropolitano y las tareas de saneamiento que permitirá llegar a más del 96% de la ciudadanía.

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"En los barrios en donde por ejemplo se han cambiado los contenedores (...) queda claro que los márgenes de satisfacción son realmente importantes. Estamos seguros que a medida que esto avance, la aprobación va a aumentar", comentó.

En lo que respecta al avance del proyecto de transporte metropolitano, Bergara dijo que está operando activamente y tomando decisiones la Agencia de Transporte Metropolitano, integrada por el gobierno nacional y las tres intendencias metropolitanas.

"En el día de ayer aprobó la designación de un trabajo fundamental que tenemos ahora que es el llamado Diseño Conceptual del proyecto a la empresa ganadora", explicó.

Además, el intendente comentó la importancia del desarrollo de actividades culturales, el realojo en los asentamientos, el desarrollo ambiental, entro otros logros.

El jefe comunal indicó que no todos los ediles del Partido Nacional estuvieron durante su comparecencia.