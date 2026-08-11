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MSP advierte por efectos adversos e internación por uso de productos con vitamina D3 no registrados en Uruguay

Los productos indicados fueron adquiridos en el extranjero en un establecimiento del que no se cuenta con información sobre su habilitación ni del registro ante la agencia reguladora de su país.

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El Ministerio de Salud Pública (MSP) advierte por efectos adversos que requirieron internación por el uso de productos conteniendo vitamina D3 que no se encuentran registrados en Uruguay.

Ante la Unidad de Farmacovigilancia del MSP, se reportaron niveles de vitamina D por encima de los valores considerados normales. En Uruguay, los productos que contienen vitamina D están registrados ante la autoridad sanitaria y son comercializados en establecimientos habilitados.

Los productos indicados fueron adquiridos en el extranjero en un establecimiento del que no se cuenta con información sobre su habilitación ni del registro ante la agencia reguladora de su país para garantizar su calidad y seguridad a la población.

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El MSP continúa relevamiento información y realiza un seguimiento de los casos. Un consumo excesivo de vitamina D puede elevar el calcio en la sangre y provocar una hipercalcemia, condición que puede llegar a dañar gravemente los riñones y otros órganos.

Los síntomas de un consumo excesivo de vitamina D pueden ser falta de apetito, sed intensa, necesidad de orinar con más frecuencia, náuseas, vómitos, estreñimiento o diarrea, dolor abdominal, debilidad muscular, cansancio, dolores en los huesos o confusión.

Si el calcio en sangre permanece elevado en el tiempo puede causar daño renal irreversible.

El MSP recomienda que la suplementación con vitamina D sea indicada por un médico, que defina la dosis, frecuencia y duración del tratamiento. Además, comprar el medicamento solo en farmacias habilitadas. En caso contrario, se solicita suspender su uso y consultar a un médico.

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