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Murió el niño de 8 años que había recibido un disparo de un rifle de aire comprimido en Rivera

El niño permanecía internado desde el domingo, cuando resultó herido en una casa del barrio La Colina. La Policía informó que la investigación continúa para determinar las circunstancias del episodio.

Foto aérea, Rivera.

Foto aérea, Rivera.

La Jefatura de Policía de Rivera informó este martes el fallecimiento de un niño de 8 años que permanecía internado en el hospital local tras resultar gravemente herido por un proyectil disparado con un rifle de aire comprimido.

Según informaron fuentes policiales, el niño se encontraba en la casa de sus tíos; habría ingresado a un dormitorio junto a su hermano de 3 años, mientras un primo estaba en el exterior de la vivienda.

un nino de 8 anos herido en la cara con un disparo de un rifle de aire comprimido
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Un niño de 8 años herido en la cara con un disparo de un rifle de aire comprimido

Al escuchar un ruido, el primo regresó al interior y encontró al niño con sangrado en el ojo izquierdo.

La Policía Científica concurrió al lugar e incautó un rifle de aire comprimido calibre 5,5 milímetros. La Fiscalía dispuso que la Dirección de Investigaciones se encargara de las actuaciones para determinar cómo ocurrió el disparo.

La Policía indicó que desde el momento del episodio se vienen realizando las actuaciones correspondientes, bajo conocimiento de la Fiscalía, y que la investigación continúa para establecer plenamente las circunstancias del caso.

“La Jefatura de Policía de Rivera expresa sus más sinceras condolencias y acompaña respetuosamente a sus familiares y seres queridos en este doloroso momento”, señaló la Policía en un comunicado.

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