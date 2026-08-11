Murió el niño de 8 años que había recibido un disparo de un rifle de aire comprimido en Rivera

La Jefatura de Policía de Rivera informó este martes el fallecimiento de un niño de 8 años que permanecía internado en el hospital local tras resultar gravemente herido por un proyectil disparado con un rifle de aire comprimido.

El episodio ocurrió el domingo, sobre las 16:30, en una vivienda del barrio La Colina, en Rivera . El niño recibió un disparo en la zona del ojo izquierdo y fue trasladado rápidamente al hospital, donde permaneció internado hasta su fallecimiento.

Según informaron fuentes policiales, el niño se encontraba en la casa de sus tíos; habría ingresado a un dormitorio junto a su hermano de 3 años, mientras un primo estaba en el exterior de la vivienda.

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Al escuchar un ruido, el primo regresó al interior y encontró al niño con sangrado en el ojo izquierdo.

La Policía Científica concurrió al lugar e incautó un rifle de aire comprimido calibre 5,5 milímetros. La Fiscalía dispuso que la Dirección de Investigaciones se encargara de las actuaciones para determinar cómo ocurrió el disparo.

La Policía indicó que desde el momento del episodio se vienen realizando las actuaciones correspondientes, bajo conocimiento de la Fiscalía, y que la investigación continúa para establecer plenamente las circunstancias del caso.

“La Jefatura de Policía de Rivera expresa sus más sinceras condolencias y acompaña respetuosamente a sus familiares y seres queridos en este doloroso momento”, señaló la Policía en un comunicado.