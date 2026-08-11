Un delincuente fue baleado por la Policía que lo siguió por GPS tras rapiñar a un repartidor

Un delincuente fue baleado este martes de tarde al enfrentarse con la Policía tras haber rapiñado a un repartidor en Andrómeda y Las Pléyades, en Villa García.

Tras el robo del celular al trabajador, los investigadores de la Zona Operacional III de la Policía de Montevideo se hicieron cargo del caso y comenzaron a seguir al delincuente a través del GPS del dispositivo.

Los efectivos llegaron hasta Gabriel Piedracueva y Antonio Fagiani, donde lograron ubicar al delincuente que iba en moto. Al notar a los policías, el rapiñero sacó un arma de fuego, lo que obligó a los policías a disparar.

El delincuente resultó baleado en una pierna, fue detenido y trasladado a la policlínica de Malinas para recibir atención médica. La moto, que también era robada, quedó abandonada en el lugar, al igual que un revólver calibre 22, un cuchillo y un celular.

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