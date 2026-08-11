RECIBÍ EL NEWSLETTER
VILLA GARCÍA

Un delincuente fue baleado por la Policía que lo siguió por GPS tras rapiñar a un repartidor

La rapiña ocurrió en Andrómeda y Las Pléyades. Los investigadores de la Zona III fueron alertados del hecho y lograron ubicar al rapiñero en Piedracueva y Fagiani, donde hubo un enfrentamiento.

arma-incautada-rapiña-repartidor-villa-garcia
moto-robada-delincuente-herido-villa-garcía

Un delincuente fue baleado este martes de tarde al enfrentarse con la Policía tras haber rapiñado a un repartidor en Andrómeda y Las Pléyades, en Villa García.

Tras el robo del celular al trabajador, los investigadores de la Zona Operacional III de la Policía de Montevideo se hicieron cargo del caso y comenzaron a seguir al delincuente a través del GPS del dispositivo.

Los efectivos llegaron hasta Gabriel Piedracueva y Antonio Fagiani, donde lograron ubicar al delincuente que iba en moto. Al notar a los policías, el rapiñero sacó un arma de fuego, lo que obligó a los policías a disparar.

Foto cedida a Subrayado. Detención del delincuente en Rocha.
Seguí leyendo

Insólito: delincuente robó pertenencias de varios vehículos en Rocha y pretendió huir en una camioneta sin motor

El delincuente resultó baleado en una pierna, fue detenido y trasladado a la policlínica de Malinas para recibir atención médica. La moto, que también era robada, quedó abandonada en el lugar, al igual que un revólver calibre 22, un cuchillo y un celular.

Temas de la nota

Lo más visto

video
había sido dejada en libertad

Buscan a una enfermera investigada por retirar fentanilo y morfina con recetas apócrifas en un hospital
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

Nubel Cisneros anunció un ciclón extratropical el 24 y 25 de agosto, pero aclaró que "puede cambiar"
GENERAL FLORES Y CARRERAS NACIONALES

Menor de 16 años sufrió traumatismo de cráneo y está grave tras ser embestido por un ómnibus
montevideo

Armada confirma que la mujer encontrada muerta en Malvín era la enfermera buscada
NO HAY COMPATRIOTAS ENTRE VÍCTIMAS

Cancillería confirmó que uruguayos afectados por terremoto en Colombia están vinculados al turismo

Te puede interesar

Un joven de 23 años murió y otro resultó baleado en un ataque a tiros ocurrido en el barrio Lavalleja
BATLLE Y ORDÓÑEZ E INSTRUCCIONES

Un joven de 23 años murió y otro resultó baleado en un ataque a tiros ocurrido en el barrio Lavalleja
MSP advierte por efectos adversos e internación por uso de productos con vitamina D3 no registrados en Uruguay
ADQUIRIDOS EN EL EXTRANJERO

MSP advierte por efectos adversos e internación por uso de productos con vitamina D3 no registrados en Uruguay
Foto aérea, Rivera.
investigación

Murió el niño de 8 años que había recibido un disparo de un rifle de aire comprimido en Rivera

Dejá tu comentario