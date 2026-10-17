Una bebé de ocho días está internada en el CTI Pediátrico del Hospital de Tacuarembó con meningitis

Una bebé de ocho días permanece internada en el CTI Pediátrico del Hospital de Tacuarembó con un cuadro meningitis.

La pediatra Leymilena Jaime explicó que la recién nacida fue llevada a una consulta por su madre porque tenía fiebre. La especialista indicó que "los recién nacidos con fiebre siempre son un motivo de consulta", porque dan signos inespecíficos para poder determinar el origen de la infección.

Jaime detalló que en los recién nacidos con una temperatura superior a los 38ºC, el protocolo marca que se deba realizar una punción lumbar para analizar el líquido cefalorraquídeo, que confirmó la existencia de una infección en el sistema nervioso central.

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Los médicos realizaron una búsqueda rápida de los principales agentes infecciosos y se descartó una afección por meningococo. Por eso, la pediatra llevó tranquilidad a los padres, ya que la infección es por otra bacteria. En 48 horas, estarán los resultados definitivos del cultivo al líquido raquídeo.

Los casos de meningitis en los primeros siete días de vida de un bebé se atribuye a que la infección fue adquirida durante el parto a una infección de la madre. En este caso, se trató de una cesárea. Pero, por el momento, no se constató la infección en la madre ni en el hermano de la bebé.

Otra posibilidad es que familiares presenten síntomas respiratorios y hayan tenido contacto con la recién nacida.

La pediatra recordó que la meningitis es una infección que ingresa por vía respiratoria. Y además de fiebre, puede tener como síntomas la ictericia (color amarillento en la piel), rechazo al seno materno, vómitos, decaimiento o irritabilidad como llanto constante.

Se recomienda evitar las visitas y el contacto cercano en las primeras semanas de vida de un recién nacido. En el caso de los familiares cercano se recomienda usar tapabocas y alcohol en gel si presentan síntomas respiratorios.