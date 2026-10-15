Condenaron a adolescente de 15 años por tentativa de homicidio a un bebé de 6 meses baleado en la cabeza

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. La ventana con los impactos de bala en la casa donde estaba el bebé.

Un adolescente de 15 años fue condenado por tentativa de homicidio a dos años de internación en el Inisa como responsable de un ataque a tiros contra una vivienda del Complejo Habitacional INVE en Malvín Norte en el que un bebé de seis meses resultó baleado en la cabeza.

La Fiscalía de Adolescentes de 3º turno, a cargo del fiscal Raúl Iglesias, logró en juicio oral la condena del adolescente por el hecho ocurrido en la noche del 7 de mayo de 2026. Ese día, un grupo de tres personas dispararon contra la vivienda, ubicada en Dubrich y Mataojo, y dejaron al bebé baleado.

El bebé estaba en el interior de la vivienda junto a su madre de 22 años cuando se dio el ataque a tiros. Policías que patrullaban la zona de Boix y Merino escucharon una ráfaga de disparos y fueron al lugar, donde encontraron a la joven y a su bebé baleado.

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El herido fue trasladado primero al Hospital Pasteur y de ahí al Pereira Rossell, donde fue operado y se recuperó de las lesiones.

En la escena, la Policía encontró ocho casquillos posiblemente de calibre 9 milímetros e impactos de bala en la ventana del frente del apartamento.

El 3 de junio, el personal del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos de la Policía Nacional detuvo al adolescentes en un allanamiento realizado en Malvín Norte. Por este caso, un joven de 21 años, con tres antecedentes, fue imputado como coautor de tentativa de homicidio especialmente agravado y cumple prisión preventiva.

La investigación de la Fiscalía logró determinar que el ataque a tiros buscaba matar a una persona a la que el imputado culpaba del homicidio de un amigo suyo.