Mariana Percovich, exdirectora de Cultura de la Intendencia de Montevideo, denunció que una bala perdida ingresó a su casa pasadas las once de la noche del martes en Pando, Canelones.
Una bala perdida ingresó a la casa de Mariana Percovich: el proyectil atravesó persiana, vidrio y una cortina pesada
“Fue un susto”, dijo la exdirectora de Cultura de la IMM. Señaló que la parte trasera del complejo donde vive, cerca de la vía del tren, es un lugar sin iluminación donde además se escucharon tiros días atrás.
La mujer dijo a Subrayado que el proyectil quedó en el suelo luego de atravesar la persiana —que estaba baja—, el vidrio y una cortina de interior pesada, según describió.
Ella estaba con su pareja y sus perros. “Fue un susto, estamos bien nosotras y nuestros animales”, valoró.
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En el lugar trabajó la Policía Científica, que incautó el proyectil.
Percovich señaló que vive en un complejo de viviendas cercano a la vía ferroviaria y que, la parte del fondo, es una zona descuidada que no tiene iluminación. Afirmó que días, atrás se escucharon disparos.
En su cuenta de X, la exjerarca escribió: "Una bala entró por el ventanal del escritorio desde el exterior. Atravesó la persiana y rompió el vidrio dejando un círculo enorme y vidrios en la biblioteca. Estamos bien pero asustadas. Una bala perdida entró a nuestro hogar".
Y en Instagram publicó una foto de la ventana, acompañado por el siguiente texto: "Bala nocturna en casa. Estamos bien pero feo de vivir".
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