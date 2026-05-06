Una bala perdida ingresó a la casa de Mariana Percovich: el proyectil atravesó persiana, vidrio y una cortina pesada

Foto cedida a Subrayado. El proyectil quedó en el suelo de la casa de Mariana Percovich.

Mariana Percovich, exdirectora de Cultura de la Intendencia de Montevideo, denunció que una bala perdida ingresó a su casa pasadas las once de la noche del martes en Pando, Canelones.

La mujer dijo a Subrayado que el proyectil quedó en el suelo luego de atravesar la persiana —que estaba baja—, el vidrio y una cortina de interior pesada, según describió.

Ella estaba con su pareja y sus perros. “Fue un susto, estamos bien nosotras y nuestros animales”, valoró.

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En el lugar trabajó la Policía Científica, que incautó el proyectil.

Percovich señaló que vive en un complejo de viviendas cercano a la vía ferroviaria y que, la parte del fondo, es una zona descuidada que no tiene iluminación. Afirmó que días, atrás se escucharon disparos.

En su cuenta de X, la exjerarca escribió: "Una bala entró por el ventanal del escritorio desde el exterior. Atravesó la persiana y rompió el vidrio dejando un círculo enorme y vidrios en la biblioteca. Estamos bien pero asustadas. Una bala perdida entró a nuestro hogar".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PercoMariana/status/2051877281304334795&partner=&hide_thread=false Una bala entró por el ventanal del escritorio desde el exterior. Atravesó la persiana y rompió el vidrio dejando un círculo enorme y vidrios en la biblioteca. Estamos bien pero asustadas. Una bala perdida entró a nuestro hogar. — Mariana Percovich (@PercoMariana) May 6, 2026

Y en Instagram publicó una foto de la ventana, acompañado por el siguiente texto: "Bala nocturna en casa. Estamos bien pero feo de vivir".