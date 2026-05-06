Un joven de 25 años fue asesinado de un disparo en la cabeza en Barros Blancos, cerca de Los Tilos, en Canelones. La Policía fue al lugar luego de las tres de la madrugada de este miércoles por información de que en una casa había un hombre herido.

La víctima, que no tenía antecedentes penales, fue trasladada a un sanatorio donde murió. En la escena, los efectivos incautaron un celular y otras evidencias. La Policía Científica hizo el relevamiento correspondiente.

La investigación está a cargo del Departamento de Homicidios de Canelones y de la Fiscalía de 3.° turno de Pando.

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Horas antes, la Policía ya había ido al lugar por reporte de un herido de arma de fuego. A pocas cuadras de allí, en La Paz y Ventura, ubicó a un hombre de 42 años con sangrado en el rostro y lo trasladó al Hospital de Pando. Allí fue asistido y dado de alta durante la madrugada.

Esta segunda víctima tiene antecedentes penales, informó la Policía: los dos últimos de 2021 por rapiña.