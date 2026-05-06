Paro de Adeom en Montevideo por asamblea para analizar convenio con la Intendencia

Asamblea de ADEOM.

El sindicato de funcionarios de la Intendencia de Montevideo (Adeom) realiza un paro desde la hora 11 este miércoles para reunirse en asamblea.

La asamblea es para analizar la negociación que lleva adelante el sindicato con las autoridades de la Intendencia por el nuevo convenio colectivo.

Allí mismo, en la asamblea, resolverán cuándo levantan el paro y vuelven los servicios de la comuna.

Acerca del paro y de la recolección de residuos, el director de Desarrollo Ambiental de la IMM Leonardo Herou dijo que han tomado medidas previas para intentar mitigar las consecuencias del paro. HEROU POR PARO DE ADEOM

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