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MONTEVIDEO

Paro de Adeom en Montevideo por asamblea para analizar convenio con la Intendencia

El sindicato de funcionarios de la Intendencia de Montevideo (Adeom) realiza un paro desde la hora 11 este miércoles para reunirse en asamblea. Allí mismo resolverán cuándo levantan el paro.

Asamblea de ADEOM.

Asamblea de ADEOM.

El sindicato de funcionarios de la Intendencia de Montevideo (Adeom) realiza un paro desde la hora 11 este miércoles para reunirse en asamblea.

La asamblea es para analizar la negociación que lleva adelante el sindicato con las autoridades de la Intendencia por el nuevo convenio colectivo.

Allí mismo, en la asamblea, resolverán cuándo levantan el paro y vuelven los servicios de la comuna.

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