Está detenido el hombre de 44 años que volcó su vehículo y produjo la muerte de su hijo de 8 años este martes en Paysandú. El conductor dio positivo al examen de alcoholemia, informaron fuentes policiales a Subrayado.
Manejaba alcoholizado el hombre que volcó y causó la muerte de su hijo de 8 años en Paysandú
El examen de alcoholemia dio positivo, informaron fuentes policiales a Subrayado. El hombre de 44 años está detenido y será llevado a Fiscalía.
De momento, las autoridades no divulgaron el resultado exacto del test.
Tras el vuelco, el hombre fue detenido y será llevado ante la Fiscalía en la tarde de este miércoles.
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El accidente ocurrió el martes a las cuatro de la tarde cerca del puente del arroyo Sacra. El conductor chocó contra un terraplén del puente, volcó en una curva y el niño salió despedido. Las fuentes afirmaron que el menor circulaba sin sistema de retención colocado.
Médicos que llegaron al lugar en ambulancia constataron la muerte del menor. En tanto, el padre resultó con lesiones leves y fue dado de alta.
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