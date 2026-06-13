Un condenado y dos imputados en Maldonado por delitos vinculados a sustancias estupefacientes

Un hombre de 38 años y con siete antecedentes penales fue condenado por suministro de sustancias estupefacientes y tráfico interno de armas de fuego en Maldonado.

El delincuente había sido detenido en la madrugada del jueves por policías de la Unidad de Respuesta Policial Móvil (URPM) de la Zona Operacional II que patrullaban en el barrio Maldonado Nuevo junto a otro hombre de 33 años, también con antecedentes penales.

Ambos iban en actitud sospechosa empujando una moto, pero cuando vieron a la Policía fugaron a pie y abandonaron el vehículo en el lugar. Momentos después, fueron detenidos. El hombre de 38 años intentó descartarse de una mochila con un revólver calibre 44 y un celular. En una riñonera, llevaba un envoltorio de nylon con 91 gramos de cocaína y 11.124 pesos.

La Fiscalía de 2º turno dispuso la libertad del hombre de 33 años, mientras que el de 38 fue sometido a la Justicia que dispuso su condena por un delito de suministro de sustancias estupefacientes, un delito de tráfico interno de arma de fuego y municiones, un delito de porte de arma por reincidente y un delito de porte de arma en lugares públicos, a una pena de 2 años y 4 de cárcel.

SAN CARLOS

Dos hombres, de 24 y 36 años, ambos con antecedentes penales, fueron imputados por delitos relacionados a sustancias estupefacientes en el marco de la Operación Greta en San Carlos, Maldonado.

Personal del Área de Investigaciones de la Zona Operacional III, en coordinación con la Fiscalía de 4º turno, realizó ocho allanamientos. Además de la detención de los dos hombres, la Policía incautó marihuana, dos recipientes con cogollos y restos de sustancia blanca, celulares, cámaras de videovigilancia, una camioneta, una moto, un visor nocturno, 1.020 pesos, entre otros elementos.

El hombre de 24 años fue imputado por un delito continuado de suministro de sustancias estupefacientes prohibidas, mientras que el de 36 por un delito de negociación de sustancias estupefacientes prohibidas. Ambos irán a prisión preventiva por 180 días.