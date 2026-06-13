La Policía de Salto detuvo a un total de 14 personas en siete allanamientos simultáneos realizados en el marco de la Operación Rojo en la zona sur de la capital departamental.
Seis personas a prisión, dos adolescentes a Inisa y cautelares para otro menor tras operación antidrogas en Salto
Casi cien policías de distintas reparticiones y en diversos vehículos participaron del operativo realizado en la zona sur de la capital departamental para desarticular una boca de venta de estupefacientes.
Casi cien policías de distintas reparticiones y en diversos vehículos participaron del operativo realizado con el objetivo de desarticular una boca de venta de drogas y una banda de delincuentes dedicada a cometer hurtos y rapiñas.
Durante el procedimiento se logró la incautación de vehículos, celulares, drogas y dinero, así como otros elementos vinculados a la investigación.
Doce detenidos tras siete allanamientos en Salto con armas, drogas, dinero y vehículos incautados
Puestas a disposición de la Fiscalía de 3º turno, la Justicia determinó que seis personas fueran enviadas a prisión, dos adolescentes sean internados en el Inisa y medidas cautelares para otro menor, informó el Ministerio del Interior.
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