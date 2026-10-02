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"ROBO EN MANADA"

Delincuentes rompieron puertas y rejas de un comercio en Salto y robaron mercadería

Los cuatro delincuentes rompieron las puertas y rejas de un supermercado en Salto y robaron mercadería. Dueño del comercio dice que la Policía actúa bien, pero que los delincuentes “entran por una puerta y salen por otra”.

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Cuatro delincuentes que quedaron garbados en una cámara de seguridad rompieron la reja y la puerta de un supermercado en Salto y robaron mercaderías.

Ocurrió en la madrugada de este viernes, sobre las 05:30. En la cámara de seguridad del local se observa que los cuatro se tapan la cara con capuchas y que forcejean con las puertas y rejas hasta romperlas, para luego entrar y robar fundas de refrescos, yerba y varios productos más.

El dueño del comercio dijo a Subrayado que “la Policía actúa bien”, pero que los delincuentes “entran por una puerta y salen por otra”.

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Asegura además que los robos a su comercio son reiterados y que cada mes pierde por ellos unos 300.000 pesos.

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