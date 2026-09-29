La Policía capturó a dos delincuentes que este martes de mañana le rapiñaron el celular a un adolescente de 17 años que esperaba el ómnibus en la calle Libia, en el barrio Jardines del Hipódromo.
Se les quedó el auto tras rapiñar a un adolescente, escaparon corriendo pero la Policía los detuvo
Dos delincuentes rapiñaron a un adolescente que esperaba el ómnibus. El auto en el que iban, robado, se les quedó y huyeron a pie. La Policía los vio, los siguió y los detuvo.
Los rapiñeros eran dos e iban en un auto que estaba reportado como robado en Pocitos.
Forcejaron con el adolescente, lo golpearon, le robaron el celular y escaparon. Pero el auto tuvo un desperfecto y lo dejaron abandonado en la calle.
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Los delincuentes corrieron hasta la calle Copérnico donde la Policía, que los venía siguiendo, logró detenerlos.
El adolescente fue asistido por personal médico mientras que el auto robado quedó bajo custodia de los efectivos a la espera de las pericias de Policía Científica.
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