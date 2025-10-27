RECIBÍ EL NEWSLETTER
POLICÍA Y FISCALÍA INVESTIGAN

Una adolescente de 14 años denunció haber sido violada y robada en el Prado; hay un indagado

El hecho ocurrió sobre las 21 horas del domingo. La fiscal de Delitos Sexuales, Verónica Bujarín, aguarda el análisis de las cámaras de videovigilancia de la zona, así como las pericias médicas a la víctima.

Una adolescente de 14 años denunció haber sido violada luego de que un delincuente la amenazara con un arma y la robara.

El hecho ocurrió sobre las 21 horas de este domingo en el barrio Prado de Montevideo, en inmediaciones de la zona del lago.

La víctima se encontraba junto a un adolescente de 15 años cuando fueron abordados por un hombre que los amenazó con un arma, le robó objetos personales y abusó de la adolescente.

Joven de 19 años fue imputado por el homicidio de un adolescente de 15 en La Teja

La Policía y la Fiscalía de Delitos Sexuales de 5º turno, a cargo de Verónica Bujarín, investigan el caso junto al Departamento de Investigaciones de Delitos Sexuales de la Jefatura de Policía de Montevideo.

La fiscal aguarda el análisis de las cámaras de videovigilancia de la zona, así como las pericias médicas a la víctima, entre otras diligencias urgentes.

La Unidad de Víctimas de Fiscalía intervino para dar apoyo y contención a la adolescente, que fue trasladada a una mutualista para recibir atención médica.

Por este caso, hay un indagado a disposición de la Fiscalía.

