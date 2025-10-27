Accidente en los accesos a Montevideo: una joven murió al chocar de atrás a un camión en ruta 5

Una joven de 25 años murió este lunes tras chocar de atrás contra un camión en el kilómetro 14,500 de la ruta 5, cuando circulaba en una camioneta Jeep Compass. El accidente ocurrió sobre las once de la mañana.

Ambos vehículos se dirigían hacia el norte. La víctima murió en el lugar. En la escena trabajaron efectivos de Bomberos y de Policía Científica, y el caso pasó a manos de la Fiscalía.

Tras el accidente, el tránsito hacia el norte fue cortado. Los vehículos son desviados por Camino La Redención y retoman la ruta 5 a la altura de la intersección con la ruta 102, según informó la Policía Caminera.

El conductor del camión, de 51 años, sufrió algunas lesiones y fue trasladado al hospital del Banco de Seguros del Estado (BSE), aunque se encuentra fuera de peligro. Su examen de alcoholemia dio resultado cero.

Por el momento, las autoridades no han brindado más información.