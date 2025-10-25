Joven de 19 años fue imputado por el homicidio de un adolescente de 15 en La Teja

El viernes fueron detenidos dos jóvenes brasileños, de 19 y de 17 años, como sospechosos del homicidio de un adolescente de 15 el lunes 20 de tarde, en La Teja .

Este sábado el joven de 19 años fue imputado como coautor de homicidio, mientras que adolescente de 17 fue devuelto al INAU, informaron fuentes de la Policía a Subrayado.

Ambos jóvenes, nacidos en Brasil, viven en la zona donde ocurrió el homicidio, de acuerdo a la investigación que realizó el Departamento de Homicidios de Montevideo.

El crimen ocurrió en la tarde del lunes en Pedro Bauzá y Adolfo Vaillant. Pasadas la hora 14 varias llamadas ingresaron al 911 para alertar de una moto con dos ocupantes desde la que efectuaron varios disparos de arma de fuego contra la víctima.

Tras las tareas de análisis y vigilancia, el Departamento de Homicidios realizó un operativo próximo a las 3 de la madrugada del viernes 24 en Pedro Bauzá y La Aurora en la zona de Pueblo Victoria.

Los avances en la investigación del caso y los indicios con los que cuenta la Policía hasta el momento llevaron a la Policía a presumir que los brasileños estarían vinculados al homicidio del adolescente. La fiscal de Homicidios Mirta Morales imputó y envió a prisión al joven de 19 por coautoría de homicidio.