ESTAFA EN MONTEVIDEO

Estafador contactó a maquilladora por varios días y le terminó robando 87 mil pesos de su cuenta bancaria

La maquilladora contó que el mismo hombre intentó estafar a otras compañeras del rubro.

Marcia Ramírez, maquilladora venezolana que reside en Uruguay hace 10 años, fue estafada por una suma de 87 mil pesos. Eran parte de sus ahorros y garantía para mudarse, contó a Subrayado.

"Yo soy maquilladora profesional y estoy vendiendo un curso para nenas, entre 8 y 14 años. Y se contactó Bautista Sánchez (se desconoce su identidad real) como si fuera el padre de una de las nenas, estuvimos en contacto varios días y me realizó la transferencia, me mandó un comprobante de que había sido por error en vez de 15.000 pesos, 150 mil, y me dice que se comunica con su banco y que la transferencia no se puede cancelar, pero que queda retenida y congelada, y que tengo que autorizar la devolución", explicó.

"Entre todos los nervios que él me transmite y todos los nervios que yo tenía, por esa cantidad de dinero, a los dos segundos que cuelgo, me entra la llamada del supuesto banco, foto", agregó. En esa llamada le dijeron que le iban a congelar la cuenta y le enviaron un link en el que puso sus datos, y le solicitaron códigos que ella les pasó. Los delincuentes se transfirieron dinero e inmediatamente lo retiraron.

La venezolana dijo desconocer que los bancos no hacen llamadas por whatsapp y llamó a las entidades a hacer "un poco más de campañas en redes sociales".

Contó, además, que el hombre también se contactó con otras maquilladoras e intentó estafarlas.

