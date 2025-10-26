Estafador contactó a maquilladora por varios días y le terminó robando 87 mil pesos de su cuenta bancaria

Marcia Ramírez, maquilladora venezolana que reside en Uruguay hace 10 años, fue estafada por una suma de 87 mil pesos. Eran parte de sus ahorros y garantía para mudarse, contó a Subrayado.

"Yo soy maquilladora profesional y estoy vendiendo un curso para nenas, entre 8 y 14 años. Y se contactó Bautista Sánchez (se desconoce su identidad real) como si fuera el padre de una de las nenas, estuvimos en contacto varios días y me realizó la transferencia, me mandó un comprobante de que había sido por error en vez de 15.000 pesos, 150 mil, y me dice que se comunica con su banco y que la transferencia no se puede cancelar, pero que queda retenida y congelada, y que tengo que autorizar la devolución", explicó.

"Entre todos los nervios que él me transmite y todos los nervios que yo tenía, por esa cantidad de dinero, a los dos segundos que cuelgo, me entra la llamada del supuesto banco, foto", agregó. En esa llamada le dijeron que le iban a congelar la cuenta y le enviaron un link en el que puso sus datos, y le solicitaron códigos que ella les pasó. Los delincuentes se transfirieron dinero e inmediatamente lo retiraron.

La venezolana dijo desconocer que los bancos no hacen llamadas por whatsapp y llamó a las entidades a hacer "un poco más de campañas en redes sociales". Contó, además, que el hombre también se contactó con otras maquilladoras e intentó estafarlas.

