MALDONADO

Punta del Este: brasileña denunció que le robaron 105 mil dólares y 800 mil pesos del cofre de su apartamento

La víctima manifestó que únicamente ella posee contraseña y llave del cofre. Policía Científica realizó relevamiento en la escena.

edificio-robo-cofre-punta-del-este
PUNTA-DEL-ESTE--NUBLADO.jpg

Una mujer brasileña denunció que le robaron 105 mil dólares y 800 mil pesos del cofre de su apartamento en Punta del Este.

De acuerdo a lo informado por la Jefatura de Maldonado, la víctima se encontraba fuera del apartamento y quedándose en un hotel por obras en el lugar, y que cuando se fue estaba el dinero en el cofre, pero al ir este domingo no estaban ni los dólares ni los pesos, pero que sí quedaban 106 mil reales. También dijo que es la única que sabe la contraseña y tiene llave del cofre.

El apartamento está en el edificio Aquarela, en la rambla esteña. “En el lugar no se constataron daños ni signos de forzamiento. Se hizo presente Policía Científica, quien realizó el relevamiento correspondiente”, indicó la Jefatura.

Foto: Nahuel Marichal, Subrayado. Jefatura de Policía de Maldonado.
