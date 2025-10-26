Una mujer brasileña denunció que le robaron 105 mil dólares y 800 mil pesos del cofre de su apartamento en Punta del Este.
Punta del Este: brasileña denunció que le robaron 105 mil dólares y 800 mil pesos del cofre de su apartamento
La víctima manifestó que únicamente ella posee contraseña y llave del cofre. Policía Científica realizó relevamiento en la escena.
De acuerdo a lo informado por la Jefatura de Maldonado, la víctima se encontraba fuera del apartamento y quedándose en un hotel por obras en el lugar, y que cuando se fue estaba el dinero en el cofre, pero al ir este domingo no estaban ni los dólares ni los pesos, pero que sí quedaban 106 mil reales. También dijo que es la única que sabe la contraseña y tiene llave del cofre.
El apartamento está en el edificio Aquarela, en la rambla esteña. “En el lugar no se constataron daños ni signos de forzamiento. Se hizo presente Policía Científica, quien realizó el relevamiento correspondiente”, indicó la Jefatura.
Punta del Este: simuló ser embestido por una conductora para estafarla y lo condenaron
En setiembre, un empresario denunció que fue víctima de un robo cuando delincuentes ingresaron a su apartamento de Punta del Este y le hurtaron la caja fuerte entera ante su ausencia del lugar.
Dejá tu comentario