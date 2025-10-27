Un joven de 18 años está grave tras ser baleado en la cabeza y en la espalda en un tiroteo en Nuevo Ellauri

Un joven de 18 años ingresó este lunes con dos heridas de bala en la cabeza y la espalda a la puerta de emergencia de la policlínica de Capitán Tula en Piedras Blancas. La víctima se encuentra en estado muy grave, según se indicó a Subrayado.

El ataque a tiros ocurrió en Pedro Etchegoyen y Teniente Rinaldi, en el barrio Nuevo Ellauri. El tiroteo ocurrió a una cuadra, donde el lunes pasado fueron baleados un niño de 12 años y dos jóvenes de 19 y 21 años.

Personal de Guardia Republicana preservó la escena, donde la Policía encontró manchas de sangre pero no pudo rastrear la presencia de casquillos de bala. Los efectivos tratan de determinar cómo se produjo el ataque.

Los investigadores de la Zona Operacional IV relevan los indicios, el relato de posibles testigos del hecho, así como la existencia de cámaras de seguridad para dar con los atacantes.

Temas de la nota Joven

Nuevo Ellauri