Una adolescente de 12 años fue detenida por el robo a una joyería de Parque Batlle

Una adolescente de 12 años fue detenida este viernes en el marco de la investigación del robo a una joyería de Parque Batlle. La Policía realizó varios allanamientos en los que logró recuperar casi la totalidad de las joyas robadas e incautó el arma de fuego utilizada en el atraco.

El miércoles a mediodía, un hombre y una mujer rapiñaron en el comercio, ubicado en avenida Rivera y Brito del Pino. Ingresaron al local y con un revólver amenazaron a las víctimas.

En ese momento, había dos comerciantes, a quienes llevaron hacia el fondo del local. Pese a las cámaras de la joyería y de la zona, actuaron con las caras descubiertas. Lograron llevarse joyas y, tras escapar, se subieron a un ómnibus que los alejó de la zona, según la información primaria con la que contó entonces la Policía.

Tras el análisis de las cámaras y del relevamiento de huellas dactilares y otras evidencias recolectadas por Policía Científica, los investigadores lograron identificar a los rapiñeros.

