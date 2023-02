Un voto en blanco hizo que la reelección de Alonso en la AUF pase a segunda vuelta

AHORA| Se desarrolla el escrutinio de elecciones de @AUFOficial . Hubo un voto en blanco por lo que Ignacio Alonso no alcanzó los 51 necesarios para ser candidato, consiguió 50. Habrá 2da vuelta. Está @Subrayado pic.twitter.com/yk8hTxYgPc

El recurso de amparo fue presentado por los clubes que apoyan la candidatura de Ferrari. A la audiencia, se presentaron representantes de estos clubes y también el presidente de la AUF, Ignacio Alonso, con sus abogados, en representación del organismo rector del fútbol uruguayo.

Los clubes que apoyan a Ferrari denunciaron irregularidades en la elección, que comenzó con la votación anticipada de algunos integrantes del Congreso, como el fútbol femenino y la divisional C.

“No me bajo, me bajaron”, dijo Ferrari el miércoles en conferencia de prensa al anunciar que por decisión de la Conmebol no podía competir con Alonso.