Con dos asistencias de Valverde, Real Madrid venció 2-1 a Benfica y pasó a octavos de la Liga de Campeones

Con un Valverde exuberante, el Real Madrid venció 2-1 a Benfica en su estadio Santiago Bernabéu y clasificó a octavos de final de la Liga de Campeones de Europa.

El capitán uruguayo puso dos asistencias perfectas para los goles de Aurélien Tchouaméni (16') y Vinícius Jr (80').

Fue el mejor de su equipo y de la cancha, en un partido que el local comenzó perdiendo 0-1 y que dio vuelta para pasar tranquilo a la próxima fase, que se sortea el viernes.

Allí conocerá a su próximo rival, que será el Manchester City inglés o bien otro equipo de Lisboa, el Sporting.

La victoria y la clasificación consiguen también apagar el conato de incendio de los últimos días en la "Casa Blanca", después de la derrota 2-1 del sábado ante Osasuna, que le hizo ceder el liderato de la Liga española en favor de su gran rival histórico, el FC Barcelona.

Sin Mbappé

Otro motivo para el optimismo en el Real Madrid: la victoria de este miércoles llegó sin su gran estrella anotadora, el francés Kylian Mbappé, que por un "dolor persistente" en una rodilla en un entrenamiento fue declarado baja para este partido.

Mbappé, autor de 23 goles en la Liga española y 13 en la actual Champions, arrastra desde finales de 2025 una lesión en el ligamento externo de su rodilla izquierda y, según explicó el entrenador Álvaro Arbeloa, se decidió que parara un tiempo para su recuperación.

"No será cuestión de días", avanzó el técnico madridista, sin poder precisar el tiempo de ausencia.

"Siento mucha alegría por Vinícius, por ese gran gol que ha hecho hoy. Se lo merece, está en un gran momento de forma. Sin Mbappé, es todavía más importante", estimó el entrenador.

Asencio, evacuado en camilla

En el minuto 71 hubo un fuerte choque en el aire y caída entre los compañeros de equipo Eduardo Camavinga y Raúl Asencio.

Este último cayó desplomado en el suelo y parecía hacer convulsiones, lo que preocupó a todos sus compañeros y rivales e hizo saltar a los médicos a la cancha de inmediato.

Finalmente se le colocó una protección en el cuello, para inmovilizarlo, y fue retirado en camilla. Más tarde llegó el alivio con la noticia de que Asencio estaba bien.

FUENTE: SUBRAYADO y AFP