RECIBÍ EL NEWSLETTER
Calle aconcagua

Ómnibus atropelló a un adolescente que se cruzó por delante en bici y lo dejó grave en Malvín

El accidente ocurrió en Aconcagua y Río de la Plata. Vecinos del lugar han hecho reclamos por la velocidad con la que circulan por allí los vehículos.

Un video captó el momento del accidente.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Accidente con ómnibus en Malvín.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Accidente con ómnibus en Malvín.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Accidente con ómnibus en Malvín.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Accidente con ómnibus en Malvín.

Allí fue atropellado por un ómnibus que no pudo evitar chocarlo. El menor se cruzó en su camino, en bicicleta, según la información con la que cuenta la Policía y a la que accedió Subrayado.

aconcagua-malvin-accidente-policia-choque-omnibus-bicicleta-adolescente
Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Accidente con ómnibus en Malvín.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Accidente con ómnibus en Malvín.

El ómnibus circulaba con pasajeros (línea 2 con destino a Portones) pero no hubo lesionados. El chofer se encuentra bien.

Foto: Subrayado. Policlínica de Malinas en Jardines del Hipódromo, Montevideo.
Seguí leyendo

Tres baleados en la madrugada en Maroñas y Jardines: uno es un adolescente de 17 años y está grave

La velocidad de circulación máxima permitida allí es de 45 km/h.

Danila, vecina del lugar, dijo a Subrayado que han hecho reclamos, asombrados por la velocidad con la que los vehículos circulan por allí.

"Estaba en mi casa y sentí un bocinazo del ómnibus. En esta calle Aconcagua pasan cinco líneas de ómnibus. Las frenadas son continuas, esos ruidos son normales (...) No podemos estar en nuestros jardines, en el mío ha terminado un auto con las ruedas para arriba. Hemos hecho reclamos de todas formas al alcalde anterior, al actual, a la intendencia, al intendente actual pero ellos dicen que no es necesario", expresó.

Y agregó: "Un semáforo sería ideal pero cualquier cosa: aunque sea un lomo de burro, una cámara, algo que les impida ir a esa velocidad. Nadie nos ha escuchado hasta ahora. Están esperando una muerte o un lesionado grave. Ha sido muy grave lo de hoy. Les pido a las autoridades por favor que miren un poquito esta zona", expresó.

Temas de la nota

Lo más visto

video
"EL CAMBIO DE VIDA FUE ESPECTACULAR"

La historia de Zulma y Fabián: de recorrer la ciudad en un carro a caballo al camión propio para reciclaje
MINISTERIO DEL INTERIOR

Operación Ñandubay: incautan unas 200 motos por día que están en infracción
HASTA LA HORA 19.00

Rige advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes para 5 departamentos
PUNTA DEL ESTE

Familia detenida por usurpación de casas de alto valor vuelve a declarar este sábado
Este sábado

Paro en Copsa: sindicato de trabajadores resolvió detener actividades por incumplimiento salarial

Te puede interesar

Mariel dio su testimonio a Subrayado este sábado. video
TESTIMONIO

"Me lo mataron como un perro": habló la madre del joven asesinado a tiros en su casa en el Cerro
Foto: Subrayado, archivo.
Estuvieron en lista negra

Policía detuvo a dos hinchas de Nacional y les incautó un arma de fuego en La Blanqueada
Foto: Emiliano Gutiérrez, Subrayado. video
sus historias

Llegaron a Montevideo los 31 bomberos que ayudaron a combatir incendios en Chile

Dejá tu comentario