Ómnibus atropelló a un adolescente que se cruzó por delante en bici y lo dejó grave en Malvín

Un adolescente de 17 años está internado en grave estado luego de que protagonizara un accidente de tránsito en la tarde de este sábado en Aconcagua esquina Río de la Plata, en Malvín .

Allí fue atropellado por un ómnibus que no pudo evitar chocarlo. El menor se cruzó en su camino, en bicicleta, según la información con la que cuenta la Policía y a la que accedió Subrayado.

El ómnibus circulaba con pasajeros (línea 2 con destino a Portones) pero no hubo lesionados. El chofer se encuentra bien.

La velocidad de circulación máxima permitida allí es de 45 km/h.

Danila, vecina del lugar, dijo a Subrayado que han hecho reclamos, asombrados por la velocidad con la que los vehículos circulan por allí.

"Estaba en mi casa y sentí un bocinazo del ómnibus. En esta calle Aconcagua pasan cinco líneas de ómnibus. Las frenadas son continuas, esos ruidos son normales (...) No podemos estar en nuestros jardines, en el mío ha terminado un auto con las ruedas para arriba. Hemos hecho reclamos de todas formas al alcalde anterior, al actual, a la intendencia, al intendente actual pero ellos dicen que no es necesario", expresó.

Y agregó: "Un semáforo sería ideal pero cualquier cosa: aunque sea un lomo de burro, una cámara, algo que les impida ir a esa velocidad. Nadie nos ha escuchado hasta ahora. Están esperando una muerte o un lesionado grave. Ha sido muy grave lo de hoy. Les pido a las autoridades por favor que miren un poquito esta zona", expresó.