Un uruguayo viajó a Córdoba, desapareció y lo busca su familia: "No sabemos qué pasó"

Andrea Olivieri no sabe nada de su hijo desde el martes 9 de setiembre, a las 10:41 de la mañana. Ese día, Bryan Mathías Espinola Olivieri, de 27 años, se comunicó con ella desde la terminal de Córdoba , Argentina, donde había comprado un pasaje para regresar a Uruguay. Tenía previsto embarcar a las 15:00, pero nunca subió al ómnibus, según sabe la familia.

Bryan había viajado a Córdoba el viernes 5, con la intención de encontrar trabajo. “Se fue para buscar una mejora, porque acá trabaja en la construcción haciendo changas. Le gustó Córdoba, fue al azar. Reservó un hotel por tres días, pero solo se quedó uno. El lunes salió a recorrer con su mochila y no volvió más. Incluso el hotel nos envió las cámaras donde se lo ve entrando a pagar y después saliendo”, dijo su madre a Subrayado este miércoles.

Ese martes Bryan se comunicó con su madre: “Entre que él sacó el pasaje y la hora en que debía embarcar desapareció. La hipótesis nuestra y de la Policía argentina es que lo vieron en la terminal pagando. Él llevaba dinero porque había vendido su moto, viajó con plata para estar tranquilo y sin necesidades”, contó Andrea.

Sus hermanos viajaron a Córdoba para colaborar con la búsqueda: recorrieron la terminal, pidieron cámaras y ahora están consultando “hospital por hospital”, dijo la madre.

La familia presentó la denuncia el viernes 12 en la seccional 16ª de Montevideo, y la Policía argentina también fue notificada. Andrea explicó que su hijo había decidido regresar a Uruguay porque los sueldos eran muy bajos en Córdoba y no quería perder el trabajo que tenía en Montevideo, vinculado a la construcción y la mecánica.

“Cualquier dato, si lo vieron o vieron a alguien que se asemeje a él, no tenemos problema en ir y ver si es él. No tenemos cómo saber qué es lo que pasó. Lo estamos buscando por todo Córdoba pero nadie lo ha visto hasta ahora", expresó la mujer.

Por información comunicarse al 911 o a los celulares 098 014 208 y 098 048 122.