RECIBÍ EL NEWSLETTER
tiene 27 años

Un uruguayo viajó a Córdoba, desapareció y lo busca su familia: "No sabemos qué pasó"

Bryan Espínola viajó a Córdoba, Argentina, en busca de trabajo. El martes 9 compró un pasaje para volver a Uruguay pero nunca se subió al ómnibus que lo traería de vuelta. Fue la última vez que su familia, de Flor de Maroñas, tuvo comunicación con él.

Información al 911 o a 098 014 208 y 098 048 122.


Información al 911 o a 098 014 208 y 098 048 122.

Información al 911 o a 098 014 208 y 098 048 122.

Andrea Olivieri no sabe nada de su hijo desde el martes 9 de setiembre, a las 10:41 de la mañana. Ese día, Bryan Mathías Espinola Olivieri, de 27 años, se comunicó con ella desde la terminal de Córdoba, Argentina, donde había comprado un pasaje para regresar a Uruguay. Tenía previsto embarcar a las 15:00, pero nunca subió al ómnibus, según sabe la familia.

Bryan había viajado a Córdoba el viernes 5, con la intención de encontrar trabajo. “Se fue para buscar una mejora, porque acá trabaja en la construcción haciendo changas. Le gustó Córdoba, fue al azar. Reservó un hotel por tres días, pero solo se quedó uno. El lunes salió a recorrer con su mochila y no volvió más. Incluso el hotel nos envió las cámaras donde se lo ve entrando a pagar y después saliendo”, dijo su madre a Subrayado este miércoles.

Ese martes Bryan se comunicó con su madre: “Entre que él sacó el pasaje y la hora en que debía embarcar desapareció. La hipótesis nuestra y de la Policía argentina es que lo vieron en la terminal pagando. Él llevaba dinero porque había vendido su moto, viajó con plata para estar tranquilo y sin necesidades”, contó Andrea.

registran cinco casos de violencia sexual por dia contra ninos y eso es la punta del iceberg, advierte jerarca
Seguí leyendo

Registran cinco casos de violencia sexual por día contra niños y eso "es la punta del iceberg", advierte jerarca

Sus hermanos viajaron a Córdoba para colaborar con la búsqueda: recorrieron la terminal, pidieron cámaras y ahora están consultando “hospital por hospital”, dijo la madre.

La familia presentó la denuncia el viernes 12 en la seccional 16ª de Montevideo, y la Policía argentina también fue notificada. Andrea explicó que su hijo había decidido regresar a Uruguay porque los sueldos eran muy bajos en Córdoba y no quería perder el trabajo que tenía en Montevideo, vinculado a la construcción y la mecánica.

“Cualquier dato, si lo vieron o vieron a alguien que se asemeje a él, no tenemos problema en ir y ver si es él. No tenemos cómo saber qué es lo que pasó. Lo estamos buscando por todo Córdoba pero nadie lo ha visto hasta ahora", expresó la mujer.

Por información comunicarse al 911 o a los celulares 098 014 208 y 098 048 122.

Temas de la nota

Lo más visto

video
requerido

Cometió tres homicidios y lo buscan por otros tres: quién es El Pelón, "el más peligroso", requerido por la Policía
habló su abogada

Declaró la mujer que atropelló a varias personas frente al Antel Arena: "Fue una situación que excedió su control"
lo informó sindicatos industriales

Fabricante de La gotita en Uruguay anunció que se va del país y muda su producción a Argentina, dice sindicato
VIVEN EN MERCEDES, SORIANO

Policía de Soriano busca a una joven de 21 años y a su hija de 3, ausentes desde el martes 16
Política

Polémica por acto de diversidad sexual que se realizó en Torre Ejecutiva

Te puede interesar

Foto: Subrayado. La Policía trabajaba en la escena del homicidio en Las Piedras. video
en las piedras, canelones

Policía fue a un allanamiento por drogas y encontró un cuerpo maniatado y amordazado
Información al 911 o a 098 014 208 y 098 048 122. video
tiene 27 años

Un uruguayo viajó a Córdoba, desapareció y lo busca su familia: "No sabemos qué pasó"
Registran cinco casos de violencia sexual por día contra niños y eso es la punta del iceberg, advierte jerarca video
MALTRATO Y ABUSO INFANTIL

Registran cinco casos de violencia sexual por día contra niños y eso "es la punta del iceberg", advierte jerarca

Dejá tu comentario