Pasó 40 horas detenido acusado erróneamente por una estafa y fue liberado tras comprobar que era inocente

Un hombre de 50 años, que había sido detenido durante un allanamiento en un hotel de la calle Acevedo Díaz como sospechoso de una estafa mediante cuento del tío, era inocente y pasó 40 horas detenido.

Su abogado, Ignacio Durán, definió lo ocurrido como "una experiencia muy mala para él". El representante legal indicó que el hombre involucrado es un uruguayo que vive en El Salvador hace muchos años y cuando se dio el allanamiento estaba en un hotel junto a su hija.

Durán dijo que su defendido estaba señalado como el responsable de una maniobra de estafa mediante el cuento del tío contra una mujer de 70 años, que entregó un reloj Rolex.

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"Tuvo la desgracia de coincidir en el mismo hotel que estaba alojado con hija con el estafador", afirmó el abogado. Durán marcó "mucha desprolijidad" en la investigación y que su cliente no tenía similitudes con el delincuente. Entre los indicios, por ejemplo, el hombre detenido por error tiene un tatuaje notorio en una de sus manos y el estafador no tenía ninguno, solo el corte de pelo era similar.

Durán sostuvo que durante el allanamiento no se encontró el Rolex que la víctima de la estafa entregó ni las prendas utilizadas por el delincuente y que figuraban en las imágenes del relevamiento de cámaras que hizo la Policía. "Fue una investigación rápida pero con la persona equivocada", indicó.

Para el abogado, "fue determinante" el seguimiento de las cámaras y fotos que ubicaron al hombre almorzando en un restaurante en Tres Cruces a la misma hora que ocurrió la estafa en la zona de Pocitos.

El hombre afectado fue liberado y pudo volver a El Salvador. Durán destacó que las fiscales con criterio y humanidad se disculparon por el trago amargo que le tocó vivir al hombre.