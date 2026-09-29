Un uruguayo llevó su pasión a Mozambique y ahora hay un Club Atlético Peñarol en Pemba

Un uruguayo que trabaja en una organización de ayuda humanitaria llevó su pasión por el fútbol y el club de sus amores a Mozambique, un país de África que vivió un domingo aurinegro.

Pemba es una ciudad ubicada al noreste de mozambique y desde el domingo oficialmente tiene compitiendo en su liga al Club Atlético Peñarol de Pemba.

"Niños por todos lados siempre están jugando al fútbol y me pareció una buena idea hacer algo con eso. Me acerqué cada vez más a los partidos que hacen acá localmente, y unos me dicen 'no tenemos a nadie, nos falta un presidente, si vos querés podés ser el presidente'. Les digo: 'a ustedes les gustaría ser parte de Peñarol', les explico lo que es y les encantó la idea", contó el uruguayo, Bruno Rodríguez.

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El fútbol como deporte es un lenguaje universal y Bruno, un uruguayo que vive hace 3 años en Mozambique se entusiasmó con una idea loca y aurinegra. La iniciativa llegó a tal punto que se realizó oficialmente la presentación del club, de la nueva cancha y de la camiseta oficial.

"Trajimos una batucada, trajimos danzas típicas. Esto era la primera vez que jugábamos en nuestro barrio, en nuestra cancha, así que estaba todo el mundo ahí y fue una locura", recordó.

Más de 400 personas presenciaron y disfrutaron de la victoria agónica de Peñarol de Pemba: fue 0 a 0 durante todo el partido y en los cinco minutos extra, "a lo Peñarol", hubo dos goles.

"Increíble la respuesta de la gente, pero se enloquecieron", afirmó.

En Mozambique se consume fútbol europeo, pero Federico Valverde se transformó en motivo suficiente para de forma ficticia y entre risas firmar el contrato con Peñarol.

Bruno habló de su elección de vida como voluntario de una organización y de su trabajo en Mozambique.

El fútbol es clave en en la educación. Se transforma en un nexo de aprendizaje geográfico y cultural para la comunidad de Pemba.

"Lo otro que conocen es Uruguay. No lo conocen como un lugar de fútbol, lo conocen como una selección buena, y eso me da el puntapié", añadió Bruno.

Peñarol de Pemba tiene un objetivo claro para Bruno y no pasa por los resultados deportivos: "El objetivo es la continuidad. Me gustaría que de acá a un año estuviéramos festejando el primer aniversario, y en dos años, que sea un proyecto con continuidad, que si el día de mañana yo no estoy acá, que el grupo siga y que sea una referencia, no solo para promover el nombre, sino el deporte y el fútbol para algo positivo en la comunidad".

Bruno trabaja como voluntario en una organización de ayuda humanitaria desde el año 2023 en Mozambique, un país que atraviesa una crisis por un conflicto armado desde el año 2017.

"En algún momento atacaron la aldea donde vivían y tuvieron que irse con lo puesto, empezaron de cero. Las tareas que hacemos depende la organización, pero desde la protección y el apoyo psicosocial a víctimas de abuso sexual, por ejemplo, o personas vulnerables con discapacidades, abrir puntos de agua, distribuir comida", explicó sobre su tarea.