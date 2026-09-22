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"DJ Vip": ¿Quién es el uruguayo de 43 años detenido en un velero con 2.100 kilos de cocaína en España?

Tiene residencia en Punta del Este y es conocido en Maldonado por frecuentar fiestas electrónicas. En sus redes sociales, ofrecía el alquiler de embarcaciones.

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De hecho, en sus redes sociales dice ser un “DJ Vip” y productor musical. Detrás de esos perfiles se escondía un hobby náutico. Según muestran sus redes, ofrecía el alquiler de embarcaciones.

Las autoridades españolas sospechan que fue captado por narcotraficantes de Europa como marinero de confianza para mover importantes cargamentos de droga.

uruguayo detenido en un velero con 2.100 kilos de cocaina, en operativo a 400 millas de la costa de espana
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Uruguayo detenido en un velero con 2.100 kilos de cocaína, en operativo a 400 millas de la costa de España

La vida de luces y postales paradisíacas que mostraba en sus redes sociales se apagó de golpe en el océano Atlántico.

Patrullas aduaneras lo sorprendieron mientras navegaba en un velero polaco que llevaba 70 paquetes con cocaína pura, cargamento valuado en 20 millones de euros.

A sus 43 años, el DJ uruguayo conocido en la noche como “Kembou” quedó detenido y a disposición de la justicia española, que trata de establecer ahora qué participación concreta tenía dentro de la organización desarticulada.

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