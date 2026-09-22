"DJ Vip": ¿Quién es el uruguayo de 43 años detenido en un velero con 2.100 kilos de cocaína en España?

El uruguayo detenido en España con 2.100 kilos de cocaína en un velero es una persona muy conocida en Maldonado, principalmente en Punta del Este, lugar donde frecuentaba fiestas electrónicas.

De hecho, en sus redes sociales dice ser un “DJ Vip” y productor musical. Detrás de esos perfiles se escondía un hobby náutico. Según muestran sus redes, ofrecía el alquiler de embarcaciones.

Las autoridades españolas sospechan que fue captado por narcotraficantes de Europa como marinero de confianza para mover importantes cargamentos de droga.

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La vida de luces y postales paradisíacas que mostraba en sus redes sociales se apagó de golpe en el océano Atlántico.

Patrullas aduaneras lo sorprendieron mientras navegaba en un velero polaco que llevaba 70 paquetes con cocaína pura, cargamento valuado en 20 millones de euros.

A sus 43 años, el DJ uruguayo conocido en la noche como “Kembou” quedó detenido y a disposición de la justicia española, que trata de establecer ahora qué participación concreta tenía dentro de la organización desarticulada.