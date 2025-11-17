Un uruguayo de 61 años murió este lunes de mañana tras impactar la camioneta que conducía contra una caseta de la Aduana en los accesos a la ciudad de Chuí, en Brasil.
Un uruguayo de 61 años murió tras chocar su camioneta contra una caseta de la Aduana brasileña en Chuí
La víctima fue identificada como Luis Carlos Pereyra da Silva y falleció en el lugar del siniestro. Un brasileño de 43 años iba como acompañante y sufrió múltiples lesiones.
La víctima fue identificada como Luis Carlos Pereyra da Silva y falleció en el lugar del siniestro. Un brasileño de 43 años iba como acompañante y sufrió múltiples lesiones, según la información confirmada por el corresponsal de Subrayado en Rocha, Willan Dialutto.
En el lugar, trabajaron equipos de la Policía brasileña y equipos médicos de emergencia para atender a las víctimas del siniestro.
Seguí leyendo
Un menor y un joven que circulaban en moto murieron tras impactar contra una columna del alumbrado
Lo más visto
inversión USD70 millones
Llegaron al puerto tres de siete locomotoras de una multinacional uruguaya que unirán Montevideo y Rivera
¿qué tener en cuenta?
IMM comienza a multar este lunes el uso indebido de veredas; la multa supera los $5.000
PATENTE 2026
El Congreso de Intendentes aprobó por unanimidad los valores de la patente para el año que viene
SANTIAGO VÁZQUEZ
Un menor y un joven que circulaban en moto murieron tras impactar contra una columna del alumbrado
MADRUGADA DE DOMINGO
Dejá tu comentario