UN BRASIEÑO SUFRIÓ MÚLTIPLES LESIONES

Un uruguayo de 61 años murió tras chocar su camioneta contra una caseta de la Aduana brasileña en Chuí

La víctima fue identificada como Luis Carlos Pereyra da Silva y falleció en el lugar del siniestro. Un brasileño de 43 años iba como acompañante y sufrió múltiples lesiones.

Un uruguayo de 61 años murió este lunes de mañana tras impactar la camioneta que conducía contra una caseta de la Aduana en los accesos a la ciudad de Chuí, en Brasil.

La víctima fue identificada como Luis Carlos Pereyra da Silva y falleció en el lugar del siniestro. Un brasileño de 43 años iba como acompañante y sufrió múltiples lesiones, según la información confirmada por el corresponsal de Subrayado en Rocha, Willan Dialutto.

En el lugar, trabajaron equipos de la Policía brasileña y equipos médicos de emergencia para atender a las víctimas del siniestro.

Un menor y un joven que circulaban en moto murieron tras impactar contra una columna del alumbrado

