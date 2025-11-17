Negro: "Estamos muy encaminados hacia la responsabilidad de los autores, tanto intelectuales como materiales"

El ministro del Interior, Carlos Negro, informó este lunes de los avances en la investigación para dar con los autores materiales e intelectuales del atentado a la sede administrativa del Instituto Nacional de Rehabilitación. El ataque a tiros, que incluyó una amenaza de muerte a la directora del INR, Ana Juanche, y a su familia, ocurrió en la madrugada del domingo.

Negro indicó que la investigación está siendo exhaustiva y que irá hasta las últimas consecuencias. "Está muy bien encaminada", dirigida por la Fiscalía y que desde el Ministerio del Interior se mantiene contacto permanente con la fiscal de la causa y a disposición para avanzar en la investigación.

"Estamos muy encaminados hacia la responsabilidad de los autores, tanto intelectuales como materiales del hecho", afirmó. Negro sostuvo que las autoridades tienen claro los motivos del ataque. "Cuando se encarcela a líderes de bandas criminales, como está haciendo actualmente el Ministerio del Interior, esto tiene un efecto prácticamente reflejo dentro de la cárcel, porque no solamente se encarcela a líderes de bandas sino que aparte se los neutraliza dentro de la cárcel, donde tiene el INR el completo dominio de lo que está sucediendo dentro de los recintos carcelarios", expresó.

Negro confía en la línea de investigación de la Policía y que tendrá resultados en un breve período de tiempo. El ministro evitó dar detalles de la indagatoria por la reserva y para no perjudicar el éxito de la investigación.

