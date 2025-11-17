RECIBÍ EL NEWSLETTER
ATENTADO A SEDE DE INR

Negro: "Estamos muy encaminados hacia la responsabilidad de los autores, tanto intelectuales como materiales"

El ministro del Interior sostuvo que las autoridades tienen claro los motivos del ataque. "Cuando se encarcela a líderes de bandas criminales (...) esto tiene un efecto prácticamente reflejo dentro de la cárcel", afirmó el jerarca.

negro-investigacion-ataque-inr

El ministro del Interior, Carlos Negro, informó este lunes de los avances en la investigación para dar con los autores materiales e intelectuales del atentado a la sede administrativa del Instituto Nacional de Rehabilitación. El ataque a tiros, que incluyó una amenaza de muerte a la directora del INR, Ana Juanche, y a su familia, ocurrió en la madrugada del domingo.

Negro indicó que la investigación está siendo exhaustiva y que irá hasta las últimas consecuencias. "Está muy bien encaminada", dirigida por la Fiscalía y que desde el Ministerio del Interior se mantiene contacto permanente con la fiscal de la causa y a disposición para avanzar en la investigación.

"Estamos muy encaminados hacia la responsabilidad de los autores, tanto intelectuales como materiales del hecho", afirmó. Negro sostuvo que las autoridades tienen claro los motivos del ataque. "Cuando se encarcela a líderes de bandas criminales, como está haciendo actualmente el Ministerio del Interior, esto tiene un efecto prácticamente reflejo dentro de la cárcel, porque no solamente se encarcela a líderes de bandas sino que aparte se los neutraliza dentro de la cárcel, donde tiene el INR el completo dominio de lo que está sucediendo dentro de los recintos carcelarios", expresó.

Bordaberry en Arriba Gente. 
Seguí leyendo

Bordaberry dijo que a Carlos Negro "le falta liderazgo y sentido de la urgencia", y lo comparó con Larrañaga

Negro confía en la línea de investigación de la Policía y que tendrá resultados en un breve período de tiempo. El ministro evitó dar detalles de la indagatoria por la reserva y para no perjudicar el éxito de la investigación.

Temas de la nota

Lo más visto

video
inversión USD70 millones

Llegaron al puerto tres de siete locomotoras de una multinacional uruguaya que unirán Montevideo y Rivera
¿qué tener en cuenta?

IMM comienza a multar este lunes el uso indebido de veredas; la multa supera los $5.000
PATENTE 2026

El Congreso de Intendentes aprobó por unanimidad los valores de la patente para el año que viene
SANTIAGO VÁZQUEZ

Un menor y un joven que circulaban en moto murieron tras impactar contra una columna del alumbrado
MADRUGADA DE DOMINGO

Atacaron la fachada del INR y dejaron un mensaje: "Ojo por ojo, la próxima va pa tu auto con tu familia adentro"

Te puede interesar

Negro: Estamos muy encaminados hacia la responsabilidad de los autores, tanto intelectuales como materiales video
ATENTADO A SEDE DE INR

Negro: "Estamos muy encaminados hacia la responsabilidad de los autores, tanto intelectuales como materiales"
Yamandú Orsi almorzó con el embajador de Estados Unidos, Lou Rinaldi, tras el anuncio de acuerdo con Argentina
COMPARTIERON ASADO EN PARQUE BATLLE

Yamandú Orsi almorzó con el embajador de Estados Unidos, Lou Rinaldi, tras el anuncio de acuerdo con Argentina
Se sortearon las localías: Nacional visita a Peñarol este domingo y el partido de vuelta se juega en el Gran Parque Central video
DEFINICIÓN DEL CAMPEONATO URUGUAYO

Se sortearon las localías: Nacional visita a Peñarol este domingo y el partido de vuelta se juega en el Gran Parque Central

Dejá tu comentario