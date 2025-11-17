RECIBÍ EL NEWSLETTER
paysandú y julio herrera

Un patrullero y una camioneta chocaron en el Centro de Montevideo: un policía resultó herido

El policía fue trasladado al Hospital Policial, luego de sufrir un politraumatismo.

Foto: Mª Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Choque en el Centro de Montevideo deja un policía herido.

Un accidente de tránsito ocurrido sobre las diez de la mañana de este lunes en el Centro de Montevideo incluyó a un patrullero y una camioneta particular.

Los policías se dirigían por la calle Paysandú hacia una sede de Fiscalía cuando, al llegar a Julio Herrera y Obes, chocaron con una camioneta Volkswagen, cuyo conductor quedó ileso.

En tanto, un policía sufrió politraumatismos y fue trasladado al Hospital Policial, señalaron fuentes del caso a Subrayado. Está fuera de peligro.

De acuerdo con la información primaria, el conductor de la camioneta no respetó el cartel de pare que tenía al frente, al circular por Julio Herrera y Obes.

A media mañana, el tránsito se encontraba cortado por Paysandú, existiendo allí un desvío. No así para quienes circulan por Julio Herrera y Obes, que permitía el paso de los vehículos.

En el lugar trabajaron policías de la Zona Operacional I de la Jefatura de Policía de Montevideo. Vecinos han pedido que se instalen semáforos por la peligrosidad; conductores no respetan el cartel que los obliga a detenerse.

