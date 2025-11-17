Un patrullero y una camioneta chocaron en el Centro de Montevideo: un policía resultó herido

Un accidente de tránsito ocurrido sobre las diez de la mañana de este lunes en el Centro de Montevideo incluyó a un patrullero y una camioneta particular.

Los policías se dirigían por la calle Paysandú hacia una sede de Fiscalía cuando, al llegar a Julio Herrera y Obes, chocaron con una camioneta Volkswagen, cuyo conductor quedó ileso.

En tanto, un policía sufrió politraumatismos y fue trasladado al Hospital Policial, señalaron fuentes del caso a Subrayado. Está fuera de peligro.

De acuerdo con la información primaria, el conductor de la camioneta no respetó el cartel de pare que tenía al frente, al circular por Julio Herrera y Obes.

A media mañana, el tránsito se encontraba cortado por Paysandú, existiendo allí un desvío. No así para quienes circulan por Julio Herrera y Obes, que permitía el paso de los vehículos.

En el lugar trabajaron policías de la Zona Operacional I de la Jefatura de Policía de Montevideo. Vecinos han pedido que se instalen semáforos por la peligrosidad; conductores no respetan el cartel que los obliga a detenerse.