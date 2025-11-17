RECIBÍ EL NEWSLETTER
DEFINICIÓN DEL CAMPEONATO URUGUAYO

Se sortearon las localías: Nacional visita a Peñarol este domingo y el partido de vuelta se juega en el Gran Parque Central

Los encuentros están previstos para la hora 16:30, del domingo 23 y 30 respectivamente.

sorteo-campeonato-uruguayo

Se realizó en la tarde de este lunes en la Asociación Uruguay de Fútbol el sorteo de las localías para la definición del Campeonato Uruguayo.

El partido de ida se juega en el Campeón del Siglo y el de vuelta en el Gran Parque Central.

En el sorteo participó el delegado de Peñarol, Julio Trochansky y por Nacional el vicepresidente, Flavio Perchman.

Foco Uy
Peñarol a la final del Uruguayo con Nacional tras darlo vuelta en el alargue y vencer a Liverpool 2-1

Nacional llegó a la final tras conseguir la Tabla Anual, mientras que Peñarol por ganar el Clausura. El ganador de ambas finales será el campeón uruguayo 2025.

Perchman dijo en rueda de prensa que siempre quiso que la definición se diera en el Parque Central. "Siempre hay un riesgo. Uno va a ganar, otro va a perder, para uno va a ser un fracaso el año para el otro un año exitoso y, dentro de esas características siempre prefiero definir en casa".

Por su parte, Trochansky dijo que en todo caso festejarán al final de los dos partidos "esperando salir campeones y levantar la copa del bicampeonato, antes no vamos a festejar si jugamos primero en un lugar o en otro porque hay que ganar los dos partidos y hay que tratar de salir campeones".

