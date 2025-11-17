Un menor y un joven que circulaban en moto murieron tras impactar contra una columna del alumbrado

Dos personas que circulaban en moto murieron en la tarde de este lunes debajo del puente de Santa Lucía, en en la ruta 1 vieja, en Santiago Vázquez.

El periodista de Subrayado, Guillermo Lorenzo, indicó que testigos comentaron que venían haciendo picadas con otros motociclistas, sin casco y a alta velocidad. Los jóvenes no pudieron doblar a tiempo e impactaron contra una columna del alumbrado público.

Uno de los jóvenes tenía 15 y otro 24 años.