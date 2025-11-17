RECIBÍ EL NEWSLETTER
SANTIAGO VÁZQUEZ

Un menor y un joven que circulaban en moto murieron tras impactar contra una columna del alumbrado

El siniestro de tránsito cobró la vida de un adolescente de 15 y un joven de 24. Según testigos, venían jugando picadas.

accidente-lunes-fatal

Dos personas que circulaban en moto murieron en la tarde de este lunes debajo del puente de Santa Lucía, en en la ruta 1 vieja, en Santiago Vázquez.

El periodista de Subrayado, Guillermo Lorenzo, indicó que testigos comentaron que venían haciendo picadas con otros motociclistas, sin casco y a alta velocidad. Los jóvenes no pudieron doblar a tiempo e impactaron contra una columna del alumbrado público.

Uno de los jóvenes tenía 15 y otro 24 años.

un venezolano fue imputado por homicidio en cerrito de la victoria; policia cree que fue justicia por mano propia
Seguí leyendo

Un venezolano fue imputado por homicidio en Cerrito de la Victoria; Policía cree que fue justicia por mano propia
Temas de la nota

Lo más visto

video
inversión USD70 millones

Llegaron al puerto tres de siete locomotoras de una multinacional uruguaya que unirán Montevideo y Rivera
¿qué tener en cuenta?

IMM comienza a multar este lunes el uso indebido de veredas; la multa supera los $5.000
PATENTE 2026

El Congreso de Intendentes aprobó por unanimidad los valores de la patente para el año que viene
SANTIAGO VÁZQUEZ

Un menor y un joven que circulaban en moto murieron tras impactar contra una columna del alumbrado
MADRUGADA DE DOMINGO

Atacaron la fachada del INR y dejaron un mensaje: "Ojo por ojo, la próxima va pa tu auto con tu familia adentro"

Te puede interesar

Negro: Estamos muy encaminados hacia la responsabilidad de los autores, tanto intelectuales como materiales video
ATENTADO A SEDE DE INR

Negro: "Estamos muy encaminados hacia la responsabilidad de los autores, tanto intelectuales como materiales"
Yamandú Orsi almorzó con el embajador de Estados Unidos, Lou Rinaldi, tras el anuncio de acuerdo con Argentina
COMPARTIERON ASADO EN PARQUE BATLLE

Yamandú Orsi almorzó con el embajador de Estados Unidos, Lou Rinaldi, tras el anuncio de acuerdo con Argentina
Se sortearon las localías: Nacional visita a Peñarol este domingo y el partido de vuelta se juega en el Gran Parque Central video
DEFINICIÓN DEL CAMPEONATO URUGUAYO

Se sortearon las localías: Nacional visita a Peñarol este domingo y el partido de vuelta se juega en el Gran Parque Central

Dejá tu comentario