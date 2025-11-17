Dos personas que circulaban en moto murieron en la tarde de este lunes debajo del puente de Santa Lucía, en en la ruta 1 vieja, en Santiago Vázquez.
Un menor y un joven que circulaban en moto murieron tras impactar contra una columna del alumbrado
El siniestro de tránsito cobró la vida de un adolescente de 15 y un joven de 24. Según testigos, venían jugando picadas.
El periodista de Subrayado, Guillermo Lorenzo, indicó que testigos comentaron que venían haciendo picadas con otros motociclistas, sin casco y a alta velocidad. Los jóvenes no pudieron doblar a tiempo e impactaron contra una columna del alumbrado público.
Uno de los jóvenes tenía 15 y otro 24 años.
Policía de Tránsito y Científica trabajan en la escena.
