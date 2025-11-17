RECIBÍ EL NEWSLETTER
inversión USD70 millones

Llegaron al puerto tres de siete locomotoras de una multinacional uruguaya que unirán Montevideo y Rivera

Las locomotoras usarán parte de la línea del Ferrocarril Central. La multinacional uruguaya Grupo Ras prevé ampliar luego el transporte hacia Salto y Río Branco.

Descarga de las locomotoras este lunes en el puerto de Montevideo.

Llegaron a Uruguay tres de las siete locomotoras que compró la multinacional uruguaya Grupo Ras, para desarrollar el transporte ferroviario de carga en el norte del país. El proyecto es unir las ciudades de Montevideo y Rivera, pasando por el Parque Logístico en ruta 5, a la altura de Progreso, Canelones.

El tramo utilizado será el de Ferrocarril Central. Y en el norte, en un inicio, la línea llegará hasta Rivera. Aunque, según prevé la empresa, luego se extenderá a Salto y Río Branco. La inversión es de USD70 millones.

En junio de 2025 el presidente Yamandú Orsi visitó la planta ubicada en Progreso. Sostuvo que es un proyecto que ha crecido y que los registros asociados al rubro logístico generan “expectativa y esperanza”.

Mencionó la compra de locomotoras, lo que consideró de gran importancia para potenciar la utilización del Ferrocarril Central en el interior del país, y la exportación de servicios de esta multinacional de origen uruguayo a Estados Unidos y Alemania.

Destacó que en Florida, Durazno y Paso de los Toros han recibido iniciativas para impulsar el desarrollo del transporte ferroviario. "Después de que Uruguay pueda hacer el puente sobre el río Negro, esto va a seguir, no renuncio a seguir pensando en (extender el servicio) a Rivera o Salto, para poder cruzar la frontera", señaló entonces.

El Grupo Ras brinda soluciones logísticas con un servicio integral de comercio internacional, en un predio de 100 hectáreas en Progreso que se destina a lotes del rubro industrial o logístico.

