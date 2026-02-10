RECIBÍ EL NEWSLETTER
COMPETENCIA PORTUARIA

TCA desestimó otra demanda de Montecon por prácticas anticompetitivas en el Puerto de Montevideo

Desde la Mesa Política del Frente Amplio, destacaron que habrá libre competencia en la principal terminal portuaria uruguaya.

contenedores-puerto-de-montevideo-exportaciones-grua-trabajo

Una nueva sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) desestimó otra demanda presentada por Montecon por prácticas anticompetitivas en el Puerto de Montevideo.

El fallo habilita la posibilidad de licitar nuevas terminales especializadas de contenedores y restituye al Estado la capacidad de definir el futuro de una actividad estratégica para el país.

La empresa Montecon cuestionó la extensión de la concesión de Terminal Cuenca del Plata (TCP) hasta 2081 y el reglamento de atraque.

tribunal de lo contencioso administrativo desestimo recurso de montecon y consolida operacion de tcp
Seguí leyendo

Tribunal de lo Contencioso Administrativo desestimó recurso de Montecon y consolida operación de TCP

Asegura además, que esas decisiones limitaron y restringieron la producción y el desarrollo tecnológico de servicios de carga y descarga de contenedores en el Puerto de Montevideo en perjuicio de competidores de TCP.

Ante esto, la Mesa Política del Frente Amplio celebró el fallo indicando que confirma varias denuncias realizadas por la fuerza política. "Ha aparecido un triunfalismo en la oposición actual a nuestro gobierno que parece no reconocer las decisiones jurídicas que se tomaron", afirmó la senadora Liliam Kechichian.

La legisladora indicó que la decisión del TCA anuló uno de los principales puntos del acuerdo entre el gobierno de Lacalle Pou y Katoen Natie sobre la actividad monopólica en el puerto capitalino por 60 años. Kechichian reiteró que el acuerdo con la multinacional belga era "inconstitucional, ilegal e inconveniente". "Las tres cosas el TCA lo acaba de confirmar", agregó.

Kechichian destacó que el fallo del TCA deja firme la concesión, pero permite que otras empresas puedan competir en la explotación de la terminal portuaria.

Temas de la nota

Lo más visto

video
BASF Services Americas

Importante empresa de servicios inicia fuerte reducción de personal
asentamiento LA FORTALEZA

Vandalizaron tanques de OSE puestos para que familias de asentamiento del Cerro tuvieran agua potable
RÍO NEGRO

Camioneta con un tráiler cargado con colmenas estacionada en la banquina fue embestida por otro vehículo
Accidente laboral

Un trabajador murió mientras armaba una estructura de hierro en una barraca en Las Piedras
Canelones

Doble homicidio en Las Piedras: hombres fueron atacados a tiros en plena calle

Te puede interesar

MTSS citará a BASF para conocer los motivos de su reestructura y fuerte reducción de personal en Uruguay video
REUNIÓN ESTA SEMANA

MTSS citará a BASF para conocer los motivos de su reestructura y fuerte reducción de personal en Uruguay
Foto: FocoUy
CON ASIGNACIÓN O EN REDES DE COBRANZA

BPS confirmó el pago del bono escolar de 2.500 pesos a más de 170.000 alumnos a partir del 3 de marzo
Megaoperativo en el Marconi: 20 allanamientos simultáneos con cinco detenidos, cuatro son menores, por tres homicidios video
DEPARTAMENTO DE HOMICIDIOS

Megaoperativo en el Marconi: 20 allanamientos simultáneos con cinco detenidos, cuatro son menores, por tres homicidios

Dejá tu comentario