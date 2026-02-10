TCA desestimó otra demanda de Montecon por prácticas anticompetitivas en el Puerto de Montevideo

Una nueva sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo ( TCA ) desestimó otra demanda presentada por Montecon por prácticas anticompetitivas en el Puerto de Montevideo.

El fallo habilita la posibilidad de licitar nuevas terminales especializadas de contenedores y restituye al Estado la capacidad de definir el futuro de una actividad estratégica para el país.

La empresa Montecon cuestionó la extensión de la concesión de Terminal Cuenca del Plata (TCP) hasta 2081 y el reglamento de atraque.

Asegura además, que esas decisiones limitaron y restringieron la producción y el desarrollo tecnológico de servicios de carga y descarga de contenedores en el Puerto de Montevideo en perjuicio de competidores de TCP.

Ante esto, la Mesa Política del Frente Amplio celebró el fallo indicando que confirma varias denuncias realizadas por la fuerza política. "Ha aparecido un triunfalismo en la oposición actual a nuestro gobierno que parece no reconocer las decisiones jurídicas que se tomaron", afirmó la senadora Liliam Kechichian.

La legisladora indicó que la decisión del TCA anuló uno de los principales puntos del acuerdo entre el gobierno de Lacalle Pou y Katoen Natie sobre la actividad monopólica en el puerto capitalino por 60 años. Kechichian reiteró que el acuerdo con la multinacional belga era "inconstitucional, ilegal e inconveniente". "Las tres cosas el TCA lo acaba de confirmar", agregó.

Kechichian destacó que el fallo del TCA deja firme la concesión, pero permite que otras empresas puedan competir en la explotación de la terminal portuaria.