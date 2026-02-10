Gobierno analiza auditoría sobre Cardama: "Estamos en un momento crucial, de definiciones", dijo Lazo

Una auditoria realizada al astillero Cardama llegó a la conclusión de que este no tiene capacidad para cumplir con los plazos de entrega de las dos patrullas oceánicas compradas por el estado uruguayo. Desde la oposición remarcan que la obra fue considerada satisfactoria.

La ministra Sandra Lazo se refirió a la posibilidad de una rescisión en el contrato con el astillero español Cardama . Dijo que es un momento crucial de definiciones y que hay que dejar trabajar a la Justicia.

"Hay que mantener sobriedad para no entorpecer este camino que se ha iniciado", sostuvo Lazo. "La última palabra la hemos trabajado en conjunto. Por supuesto que el presidente siempre tiene la última palabra, pero esto se ha trabajado muy seriamente por equipos jurídicos calificados, tanto de Presidencia como del Ministerio de Defensa", dijo Lazo en una rueda de prensa de este martes.

Lazo respondió a las criticas del ex ministro de Defensa y actual senador Javier García con respecto a los informes pedidos por el gobierno con respecto a la construcción de las patrulleras oceánicas.

"En un país democrático, libre, todas las expresiones son posibles. Pero hay un gobierno que gobierna y a mí me interesa lo que dice el gobierno", respondió.

Este lunes, la jerarca sostuvo que no quieren opinar sobre el tema. "Estamos en un momento crucial, de definiciones, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de tomar decisiones, y no vamos a hacer que nada contamine con una declaración este tema que tenemos que ir a una resolución, la mejor posible".

LAZO AUDITORIA

OFICIALISMO Y OPOSICIÓN SOBRE AUDITORÍA

"El actual gobierno contrató una empresa muy seria, que entre otras cosas es reconocida internacionalmente, para verificar el estado de situación de la construcción de una de las patrulleras, porque la otra ni siquiera se empezó a construir, y ese informe muy importante da cuenta primero de que no se cumplió el plazo establecido en el contrato, hay un incumplimiento de más de cinco meses, hay una serie de problemáticas importantes que también constituyen incumplimientos del contrato por parte del contratista, entre ellos que nunca se realizó la certificación para la construcción de bandera nacional, falta de entregas de casi un 50 por ciento de lo que estaba comprometido en el contrato, hay problemas de construcción, hay tercerización", detalló el senador frenteamplista Daniel Caggiani.

CAGGIANI CARDAMA

"Yo creo que a esta altura, salvo algunos que tengan algún tipo de compromiso que uno desconoce, no hay nadie que defienda esto como un negocio beneficioso para el Estado uruguayo", remarcó.

El diputado nacionalista Gabriel Gianoli hizo hincapié en el hecho de que la obra fue considerada satisfactoria.

"En definitiva, lo que dice el informe es que no podría cumplir con los plazos de entrega. Y ese es un razonamiento que uno podrá evaluar. Lo primero, recuerden que se decía que en diciembre 2025 tenían que llegar las OPV acá, y nosotros insistíamos que era en agosto de 2026 si todo transcurriera en forma excelente", sostuvo Gianoli.