Un trabajador herido tras una explosión en el Centro; una pieza de un compresor salió despedida y cruzó la calle de lado a lado

Explosión en el Centro de Montevideo. Foto: FocoUy

La explosión ocurrió este viernes de mañana en el Centro de Montevideo, en San José y Río Negro, y le provocó lesiones de importancia a un trabajador de 19 años en el brazo izquierdo, según la información otorgada en el lugar por un oficial de bomberos.

El joven fue trasladado de urgencia al hospital del Banco de Seguros del Estado con el brazo "comprometido", dijo el vocero de Bomberos Sebastián López.

La explosión ocurrió en la cocina de un comercio, en un piso superior, y fue tan grande que una pieza de un compresor salió despedida y atravesó la calle de lado a lado.

Esa pieza golpeó en la fachada de una peluquería y cayó a la calle, sin dañar a nadie, aunque provocó daños importantes a un auto allí estacionado.

En el lugar trabajó personal de bomberos, ambulancias y policía.

Embed Sigue cortado el tránsito vehicular y peatonal en San José entre Julio Herrera y Obes y Río Negro –Centro de Montevideo–, tras la explosión ocurrida esta mañana. https://t.co/Q0qeq7d1Qk pic.twitter.com/7Uw3glhbgK — Subrayado (@Subrayado) September 12, 2025

Minutos antes de las 15:00 horas, la Intendencia de Montevideo informó que el tránsito quedó habilitado por la calle San José.