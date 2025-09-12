RECIBÍ EL NEWSLETTER
centro de MONTEVIDEO

Un trabajador herido tras una explosión en el Centro; una pieza de un compresor salió despedida y cruzó la calle de lado a lado

Un trabajador de 19 años resultó con heridas importantes en un brazo tras una explosión en la cocina de un comercio en el Centro de Montevideo. La explosión fue tan grande que hizo volar una pieza de un compresor.

Explosión en el Centro de Montevideo. Foto: FocoUy

Explosión en el Centro de Montevideo. Foto: FocoUy

Explosión en el Centro de Montevideo. Foto: FocoUy

Explosión en el Centro de Montevideo. Foto: FocoUy

Explosión en el Centro de Montevideo. Foto: FocoUy

La explosión ocurrió este viernes de mañana en el Centro de Montevideo, en San José y Río Negro, y le provocó lesiones de importancia a un trabajador de 19 años en el brazo izquierdo, según la información otorgada en el lugar por un oficial de bomberos.

El joven fue trasladado de urgencia al hospital del Banco de Seguros del Estado con el brazo "comprometido", dijo el vocero de Bomberos Sebastián López.

La explosión ocurrió en la cocina de un comercio, en un piso superior, y fue tan grande que una pieza de un compresor salió despedida y atravesó la calle de lado a lado.

Esa pieza golpeó en la fachada de una peluquería y cayó a la calle, sin dañar a nadie, aunque provocó daños importantes a un auto allí estacionado.

En el lugar trabajó personal de bomberos, ambulancias y policía.

Minutos antes de las 15:00 horas, la Intendencia de Montevideo informó que el tránsito quedó habilitado por la calle San José.

