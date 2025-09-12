Hay un nuevo condenado por el caso de las libretas irregulares de Noblía; son 15 los judicializados por la maniobra

Un hombre de 46 años y oriundo de Florida fue condenado en el caso de la maniobra con libretas de conducir , que se investiga en Noblía , Cerro Largo . Con este, son 15 las personas judicializadas por la causa, entre imputados y condenados.

El hombre no tenía antecedentes penales y fue condenado el 10 de setiembre, “por la comisión en calidad de autor de un delito de asociación para delinquir en concurrencia fuera de la reiteración con reiterados delitos de cohecho calificado en calidad de coautor”, señala el comunicado del Ministerio del Interior. La pena es de 12 meses de libertad a prueba, con arresto domiciliario nocturno y tareas comunitarias.

Una de las personas judicializadas por este hecho es el exalcalde de Noblía y exdirector de la Policía Municipal, Favio Freire. Fue imputado por delitos de asociación para delinquir, cohecho calificado y falsificación ideológica de documento público, y cumple prisión preventiva por 180 días.

También fue condenada una mujer que "oficiaba como captadora", como informó el director de Comunicación de la Fiscalía, Javier Benech en ese momento. Otro de los imputados fue un funcionario público de la Alcaldía de Isidoro Noblía, encargado de las pruebas prácticas. La fiscal lo acusa de un delito de asociación para delinquir y cohecho calificado y falsificación de documento público.

Isidoro de Noblía, con unos 3.000 habitantes, emitió en los últimos tres años alrededor de 8.900 libretas de conducir. Varios funcionarios son investigados por la presunta venta de estos documentos.