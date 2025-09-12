RECIBÍ EL NEWSLETTER
SALUD PÚBLICA

MSP reportó un brote de varicela con 33 casos en el Liceo Militar de Tacuarembó

En lo que va de 2025, el total de casos en el país asciende a 475, casi 68% de incremento con respecto a los casos registrados en igual período del año pasado.

msp-escudo-fachada.jpg

El Ministerio de Salud Pública (MSP) reportó tres brotes de varicela con 26 casos. Uno de los brotes fue intrafamiliar y los otros dos se registraron en otras instituciones, indicó la autoridad sanitaria en su boletín epidemiológico semanal. Un brote en el Liceo Militar de Tacuarembó involucró 33 casos, 21 reportados en la última semana.

Hasta la semana 36 del año, se registraron 58 brotes con 227 casos: 29 fueron intrafamiliares, 15 en establecimientos educativos y los restantes en otras instituciones.

Sin embargo, en lo que va de 2025, el total de casos asciende a 475, casi 68% de incremento con respecto a los casos registrados en igual período del año pasado. Hasta la semana anterior, el aumento en la comparación interanual era de 62%. El incremento se dio principalmente en los grupos de 20 a 29 años (209%), de 10 a 19 (32%) y en los menores de 5 años (57%).

llega el domingo el ultimo vuelo con militares uruguayos desde el congo, por el recambio que se retraso por varios meses
Seguí leyendo

Llega el domingo el último vuelo con militares uruguayos desde el Congo, por el recambio que se retrasó por varios meses

"El corredor endémico acumulado de varicela muestra que la incidencia se encuentra en zona de alerta", indicó el MSP.

En Uruguay, se vacuna contra la varicela desde 1999 y 2014 se introdujo una segunda dosis, administrada a los 5 años. La inoculación de la población ha tenido un impacto positivo en la disminución de los casos graves de la enfermedad, en las internaciones e ingresos a CTI.

La varicela se transmite por vía aérea y por contacto directo con el líquido de las vesículas. Las costras no son infectantes. Puede haber transmisión transplacentaria.

La enfermedad tiene un período de incubación de 14 a 16 días, con un rango de 10 a 21 días, que puede ser menor en pacientes inmunocomprometidos y mayor en los que recibieron inmunoglobulina, hasta 28 días. Se transmite desde 2 a 5 días antes de la aparición de las erupciones cutáneas y hasta que todas las lesiones estén en fase costrosa. Las personas con alteraciones de la inmunidad pueden contagiar por períodos más prolongados, advierte Salud Pública.

Temas de la nota

Lo más visto

video
SE ENTREGÓ LUEGO

Mujer alcoholizada atropelló a varias personas a la salida del Antel Arena y escapó del lugar
desde hace dos meses

Una mujer y su hijo vivían con el cadáver de su familiar de 74 años en su casa de Juan Lacaze
PASO CARRASCO

Imputaron por abuso sexual agravado a tres militares por la violación de una joven de 19 años
investigación

Una joven fue asesinada a tiros en Playa Verde cuando se encontraba dentro de un auto con un hombre
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

Inician sumario a la jueza que actuó en el caso de violencia de género por el que había medidas sobre Morosini

Te puede interesar

Una cámara registró el momento del atropellamiento de varias personas en la zona del Antel Arena video
CONDUCTORA INDAGADA

Una cámara registró el momento del atropellamiento de varias personas en la zona del Antel Arena
Justicia negó pedido de libertad y Sebastián Mauvezín, imputado en la causa Penadés, seguirá en prisión video
JUEZA COMPARTIÓ ARGUMENTOS DE FISCALÍA

Justicia negó pedido de libertad y Sebastián Mauvezín, imputado en la causa Penadés, seguirá en prisión
Explosión en el Centro de Montevideo. Foto: FocoUy video
centro de MONTEVIDEO

Un trabajador herido tras una explosión en el Centro; una pieza de un compresor salió despedida y cruzó la calle de lado a lado

Dejá tu comentario