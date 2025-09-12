Justicia negó pedido de libertad y Sebastián Mauvezín, imputado en la causa Penadés, seguirá en prisión

La jueza penal Marcela Vargas no hizo lugar este viernes al pedido de excarcelación o cambio de la medida cautelar de prisión preventiva solicitada por la defensa del profesor de Historia, Sebastián Mauvezín , imputado en la causa que lo vincula al exsenador del Partido Nacional, Gustavo Penadés, en la cárcel por delitos sexuales contra menores de edad.

La Justicia acompañó los argumentos de la Fiscalía y entendió que no se demostró que exista un cambio en los riesgos procesales, el principal de ellos, la posibilidad de frustrar la investigación, como la posibilidad de influir sobre las víctimas, indicó el director de Comunicación de Fiscalía, Javier Benech.

Benech recordó que hay una sentencia del Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 4º turno que sostiene que la medida de prisión preventiva es la adecuada. Además, como fue la defensa de Mauvezín la que solicitó la audiencia, le correspondía argumentar respecto a los cambios en la situación en cuanto a los riesgos procesales, lo que no fue logrado.

La Fiscalía cuenta con un plazo máximo legal para presentar la acusación, que es el 10 de octubre de 2025, cuando se cumplen dos años de la imputación de Mauvezín y de Penadés.

La abogada de Mauvezín, Rossana Gavazzo, apeló la resolución judicial. La defensora se mostró sorprendida con el fallo y negó que el pedido de excarcelación haya sido presentado ante el cambio de la fiscal del caso a Isabel Ithurralde en lugar de Alicia Ghione.

"Nuestro planteo fue en base a la última audiencia en que se discutieron distintos informes donde se revela el contenido de chats de Romina Papasso con algunas de las supuestas víctimas y de familiares que claramente cambian la situación de Mauvezín y de Penadés", afirmó.

Gavazzo sostuvo que la defensa solicitó la excarcelación de Mauvezín y que la jueza Vargas se expidió sobre el cambio de medida cautelar de prisión preventiva. La defensa confirmó que la nueva fiscal le planteó alcanzar un acuerdo para un proceso abreviado, pero fue negado al argumentar que tiene pruebas que demuestran su inocencia e irá a juicio oral.