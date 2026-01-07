RECIBÍ EL NEWSLETTER
18 de julio y andes

Un taxista se cruzó de senda en 18 de Julio y atropelló a dos peatones

Los peatones son una mujer y un hombre que sufrieron traumatismos de cráneo y facial.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Taxista choca en 18 de Julio, Centro.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Taxista choca en 18 de Julio, Centro.

Un taxista que circulaba por la avenida 18 de Julio perdió el dominio y se cruzó de senda, atropellando a dos peatones, en la mañana de este miércoles, entre las calles Andes y Convención.

Los peatones, una mujer y un hombre, resultaron heridos, según supo Subrayado. El primero fue trasladado con traumatismo de cráneo y, el segundo, sufrió traumatismo facial. En tanto, el conductor —que circulaba sin pasajeros—, resultó ileso. Su examen de alcoholemia dio resultado cero.

En la zona hay cámaras de seguridad que serán analizadas para tener imágenes del accidente. Para quienes circulen en vehículos por el lugar, hay media calzada afectada en 18 de Julio, en dirección a la Plaza del Entrevero.

un joven de 21 anos murio tras despistar en moto y chocar contra una columna de alumbrado publico
Seguí leyendo

Un joven de 21 años murió tras despistar en moto y chocar contra una columna de alumbrado público
Temas de la nota

Lo más visto

Una niña se ahogó en una piscina en Trinidad; fue trasladada al hospital pero no sobrevivió
FLORES

Una niña se ahogó en una piscina en Trinidad; fue trasladada al hospital pero no sobrevivió
PARA ESTE SÁBADO

"El ciclón extratropical no va a ser muy profundo; lamentablemente hay poca lluvia", adelantó Nubel Cisneros
SOBRE VENEZUELA

Cosse: "Así como defendemos la democracia en Uruguay, tenemos que defender el orden democrático en el mundo"
SALUD PÚBLICA

Retiran del mercado una fórmula para bebé por "posible presencia de la toxina Cereulida"
PROTAGONISTAS

Vecina de Paso Molino convirtió un basural en una placita en la que el barrio se encuentra: la historia

Te puede interesar

En vivo: se reúne la Comisión Permanente del Parlamento para debatir sobre Venezuela y otros temas video
EN VIVO DESDE EL SENADO

En vivo: se reúne la Comisión Permanente del Parlamento para debatir sobre Venezuela y otros temas
El Ministerio de Salud Pública actualizará las vacunas contra la gripe y el Covid-19 este año
VACUNAS 2026

El Ministerio de Salud Pública actualizará las vacunas contra la gripe y el Covid-19 este año
Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Taxista choca en 18 de Julio, Centro.
18 de julio y andes

Un taxista se cruzó de senda en 18 de Julio y atropelló a dos peatones

Dejá tu comentario