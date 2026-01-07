Un taxista se cruzó de senda en 18 de Julio y atropelló a dos peatones

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Taxista choca en 18 de Julio, Centro.

Un taxista que circulaba por la avenida 18 de Julio perdió el dominio y se cruzó de senda, atropellando a dos peatones, en la mañana de este miércoles, entre las calles Andes y Convención.

Los peatones, una mujer y un hombre, resultaron heridos, según supo Subrayado. El primero fue trasladado con traumatismo de cráneo y, el segundo, sufrió traumatismo facial. En tanto, el conductor —que circulaba sin pasajeros—, resultó ileso. Su examen de alcoholemia dio resultado cero.

En la zona hay cámaras de seguridad que serán analizadas para tener imágenes del accidente. Para quienes circulen en vehículos por el lugar, hay media calzada afectada en 18 de Julio, en dirección a la Plaza del Entrevero.