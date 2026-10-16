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montevideo

Un taxista fue condenado y otro quedó libre luego de que la Policía les encontrara armas de fuego en los vehículos

Ambas detenciones fueron esta semana. En el segundo caso, la Fiscalía pidió imputarlo pero el juez no lo admitió por entender que la detención no se ajustó a la ley de procedimiento policial y dispuso su libertad. Fiscalía apeló el fallo.

Foto: Subrayado, archivo.

Foto: Subrayado, archivo.

Dos taxistas de 37 y 30 años fueron detenidos esta semana en Montevideo luego de que la Policía encontrara armas de fuego en los vehículos que conducían. Uno de ellos fue condenado a cinco meses de prisión y el otro quedó en libertad por decisión judicial.

El martes, un taxista de 37 años fue detenido en el barrio Las Acacias por policías del PADO. Al ver a los efectivos, varias personas descendieron del auto. Los policías registraron el taxi y encontraron una pistola calibre 9 mm debajo del asiento del conductor, con 14 municiones, además de seis envoltorios de marihuana.

El taxista fue condenado a cinco meses de prisión por el delito de porte y tenencia de arma de fuego en lugares públicos.

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El otro caso ocurrió el domingo de noche en Piedras Blancas. Policías del PADO que patrullaban la zona de Marconi y sus alrededores vieron que, en el cruce de Teniente Galeano y avenida Belloni, un taxista discutía con un hombre en moto.

Los efectivos registraron a ambos y encontraron un revólver entre los asientos del taxi. El conductor, de 30 años y con antecedentes penales, dijo que no tenía la documentación del arma y fue detenido.

Según supo Subrayado, la Fiscalía pidió imputarlo, pero el juez no hizo lugar al pedido por entender que la detención no se ajustó a la ley de procedimiento policial. Por ese motivo, dispuso su libertad. La Fiscalía apeló el fallo.

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