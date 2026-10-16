Un taxista fue condenado y otro quedó libre luego de que la Policía les encontrara armas de fuego en los vehículos

Dos taxistas de 37 y 30 años fueron detenidos esta semana en Montevideo luego de que la Policía encontrara armas de fuego en los vehículos que conducían. Uno de ellos fue condenado a cinco meses de prisión y el otro quedó en libertad por decisión judicial.

El martes, un taxista de 37 años fue detenido en el barrio Las Acacias por policías del PADO. Al ver a los efectivos, varias personas descendieron del auto. Los policías registraron el taxi y encontraron una pistola calibre 9 mm debajo del asiento del conductor, con 14 municiones, además de seis envoltorios de marihuana.

El taxista fue condenado a cinco meses de prisión por el delito de porte y tenencia de arma de fuego en lugares públicos.

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El otro caso ocurrió el domingo de noche en Piedras Blancas. Policías del PADO que patrullaban la zona de Marconi y sus alrededores vieron que, en el cruce de Teniente Galeano y avenida Belloni, un taxista discutía con un hombre en moto.

Los efectivos registraron a ambos y encontraron un revólver entre los asientos del taxi. El conductor, de 30 años y con antecedentes penales, dijo que no tenía la documentación del arma y fue detenido.

Según supo Subrayado, la Fiscalía pidió imputarlo, pero el juez no hizo lugar al pedido por entender que la detención no se ajustó a la ley de procedimiento policial. Por ese motivo, dispuso su libertad. La Fiscalía apeló el fallo.