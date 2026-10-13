La Policía incautó casi 22 kilos de cocaína a ocupante de un vehículo en Canelones

La Policía de Canelones incautó en un vehículo en movimiento 21,8 kilos de cocaína.

Los efectivos pidieron al conductor del vehículo que se detuviera para identificarlo y, tras una inspección, hallaron el cargamento.

El procedimiento estuvo a cargo del Área de Investigaciones de la Jefatura de Zona Operacional III.

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Desde la Jefatura de Policía indicaron que autoridades locales y del Ministerio del Interior brindarán más información en una conferencia de prensa, a las 17:00, en la base de la Zona Operacional III.

El ministro del Interior, Carlos Negro, viajará a Canelones para reunirse con el jefe Fabio Quevedo, con motivo de “una investigación que permitió la incautación de más de 20 kilos de cocaína, entre otros temas”, señaló el Ministerio del Interior en un mensaje oficial.

De momento, las autoridades no han precisado el lugar ni más detalles del operativo; se espera que lo hagan en las próximas horas.