PENÍNSULA DEL SINAÍ

Un sargento del Ejército Nacional falleció a causa de un accidente vehicular en Egipto

Nicolás Plaza Figuera, pertenecía al Grupo de Artillería Nº2 y cumplía funciones en el Agrupamiento de Transporte e Ingenieros (MFO), la unidad militar que opera en la península del Sinaí.

Congo-cascos-azules-AFP

El sargento Nicolás Plaza Figuera del Grupo de Artillería Nº2 falleció a causa de un accidente vehicular en Egipto, informó este viernes el Ejército Nacional.

Plaza Figuera cumplía funciones en la misión operativa en Egipto en el Agrupamiento de Transporte e Ingenieros (MFO), la unidad militar que opera en la península del Sinaí.

El Ejército Nacional lamentó la muerte del militar e indicó que se investigan las causas del siniestro.

