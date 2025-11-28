Un sargento del Ejército Nacional falleció a causa de un accidente vehicular en Egipto

El sargento Nicolás Plaza Figuera del Grupo de Artillería Nº2 falleció a causa de un accidente vehicular en Egipto, informó este viernes el Ejército Nacional.

Plaza Figuera cumplía funciones en la misión operativa en Egipto en el Agrupamiento de Transporte e Ingenieros (MFO), la unidad militar que opera en la península del Sinaí.

El Ejército Nacional lamentó la muerte del militar e indicó que se investigan las causas del siniestro.

EJERCITO SINAI

Temas de la nota Ejército

militar

Egipto