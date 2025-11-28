El sargento Nicolás Plaza Figuera del Grupo de Artillería Nº2 falleció a causa de un accidente vehicular en Egipto, informó este viernes el Ejército Nacional.
Un sargento del Ejército Nacional falleció a causa de un accidente vehicular en Egipto
Nicolás Plaza Figuera, pertenecía al Grupo de Artillería Nº2 y cumplía funciones en el Agrupamiento de Transporte e Ingenieros (MFO), la unidad militar que opera en la península del Sinaí.
Plaza Figuera cumplía funciones en la misión operativa en Egipto en el Agrupamiento de Transporte e Ingenieros (MFO), la unidad militar que opera en la península del Sinaí.
El Ejército Nacional lamentó la muerte del militar e indicó que se investigan las causas del siniestro.
Seguí leyendo
Incautan unos 300 kilos de droga en una camioneta en Paysandú; hay dos detenidos
Lo más visto
DATOS OFICIALES DE LA IMM
Más de 1.000 multas por exceso de velocidad en los primeros tres días del nuevo radar en rambla de Punta Gorda
ESTE JUEVES
Murió el motociclista que fue embestido por una camioneta en Conciliación; familiares reclaman justicia
CUMPLIRÁ 180 DÍAS EN CENTRO DE SALUD
Declararon inimputable al joven que mató a sus padres y a su hermano en Ciudad 18 de Mayo
VEREDAS ROTAS O NUEVAS
El plan de la IMM para arreglar veredas de la capital: Bergara dijo que lo pagará el vecino en varios años
PRIMERO DEL PAÍS
Dejá tu comentario