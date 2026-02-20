Un hombre fue detenido luego de una persecución policial este viernes en el barrio Reducto.
Hombre bajo libertad a prueba fue detenido tras una persecución en Reducto, llevaba droga y 40 cartuchos
Vecinos dijeron a Subrayado que el individuo salió de una vivienda en la que funciona una boca de venta de drogas; más temprano la Policía recibió una denuncia sobre disparos en el lugar.
El hombre tiene 48 años, cuenta tres con antecedentes por violencia doméstica y se encontraba bajo el régimen de libertad a prueba; está a disposición de la Justicia.
La Policía llegó hasta las calles Rocha y Vilardebó tras recibir denuncias de disparos de arma de fuego contra una casa que, según vecinos funciona como boca de venta de drogas.
El periodista de Subrayado, Guillermo Lorenzo, informó que dos mujeres se pelearon en el lugar y los disparos se realizaron dentro de la vivienda. Los efectivos se quedaron en el lugar para ver quién salía y en determinado momento salió un hombre caminando con una mochila.
Ante la presencia policial, el individuo intentó darse a la fuga, pero fue detenido en Colorado y Pando.
En la mochila llevaba droga y 40 cartuchos, analizados por los efectivos en el lugar.
