Este es el pronóstico de Nubel Cisneros para los próximos tres días.
Un sábado con buena presencia de sol y un domingo con máximas que llegarán a los 30ºC en el norte y litoral
Este sábado, la jornada comienza con restos de nubosidad que se disipan rápidamente en la frontera este del país.
Habrá buena presencia de sol y estará algo ventoso del este-sureste, lo que hará descender levemente la sensación térmica. La noche continuará fresca.
Temperaturas:
Norte: Mínima 12ºC | Máxima 27ºC.
Sur: Mínima 12ºC | Máxima 24ºC.
Este: Mínima 12ºC | Máxima 23ºC.
Oeste: Mínima 12ºC | Máxima 27ºC.
Área metropolitana: Mínima 14ºC | Máxima 21ºC.
El domingo, tendremos un comienzo de jornada fresco observándose nieblas y neblinas aisladas.
La tarde continuará cálida a calurosa con cielo ligeramente nublado, permaneciendo fresco en la noche.
Temperaturas:
Norte: Mínima 14ºC | Máxima 30ºC.
Sur: Mínima 14ºC | Máxima 28ºC.
Este: Mínima 14ºC | Máxima 26ºC.
Oeste: Mínima 14ºC | Máxima 30ºC.
Área metropolitana: Mínima 16ºC | Máxima 25ºC.
El lunes, comienza fresco nuevamente con nieblas y neblinas aisladas, principalmente en las zonas centro y este.
La tarde seguirá con tiempo cálido a caluroso con cielo escasamente nublado y marcado descenso de temperatura en la noche.
Temperaturas:
Norte: Mínima 8ºC | Máxima 32ºC.
Sur: Mínima 8ºC | Máxima 30ºC.
Este: Mínima 8ºC | Máxima 28ºC.
Oeste: Mínima 8ºC | Máxima 32ºC.
Área metropolitana: Mínima 10ºC | Máxima 26ºC.
