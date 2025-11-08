Un sábado con buena presencia de sol y un domingo con máximas que llegarán a los 30ºC en el norte y litoral

Este es el pronóstico de Nubel Cisneros para los próximos tres días.

Este sábado , la jornada comienza con restos de nubosidad que se disipan rápidamente en la frontera este del país.

Habrá buena presencia de sol y estará algo ventoso del este-sureste, lo que hará descender levemente la sensación térmica. La noche continuará fresca.

Temperaturas:

Norte: Mínima 12ºC | Máxima 27ºC.

Sur: Mínima 12ºC | Máxima 24ºC.

Este: Mínima 12ºC | Máxima 23ºC.

Oeste: Mínima 12ºC | Máxima 27ºC.

Área metropolitana: Mínima 14ºC | Máxima 21ºC.

El domingo, tendremos un comienzo de jornada fresco observándose nieblas y neblinas aisladas.

La tarde continuará cálida a calurosa con cielo ligeramente nublado, permaneciendo fresco en la noche.

Temperaturas:

Norte: Mínima 14ºC | Máxima 30ºC.

Sur: Mínima 14ºC | Máxima 28ºC.

Este: Mínima 14ºC | Máxima 26ºC.

Oeste: Mínima 14ºC | Máxima 30ºC.

Área metropolitana: Mínima 16ºC | Máxima 25ºC.

El lunes, comienza fresco nuevamente con nieblas y neblinas aisladas, principalmente en las zonas centro y este.

La tarde seguirá con tiempo cálido a caluroso con cielo escasamente nublado y marcado descenso de temperatura en la noche.

Temperaturas:

Norte: Mínima 8ºC | Máxima 32ºC.

Sur: Mínima 8ºC | Máxima 30ºC.

Este: Mínima 8ºC | Máxima 28ºC.

Oeste: Mínima 8ºC | Máxima 32ºC.

Área metropolitana: Mínima 10ºC | Máxima 26ºC.