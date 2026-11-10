Un robot y un dron particular: las nuevas tecnologías que aplicó el Ministerio del Interior durante la visita del papa

Durante la visita del papa León XIV a Uruguay, el Ministerio del Interior aplicó nuevas tecnologías y tildó de "muy bueno" el operativo desarrollado.

Para un operativo que denominaron "sin precedente", en el Ministerio del Interior se creó el centro de gestión integrada de tecnología con todas las unidades policiales.

"Desde este centro se gestionaron junto a otras agencias gubernamentales y las Fuerzas Armadas, todos los recursos tecnológicos. Allí nosotros podíamos georreferenciar todo lo que estaba sucediendo, centralizar las comunicaciones y desde allí realizar el despliegue más óptimo", explicó Víctor Torres, director del CCU.

Pero se destaca además el primer vuelo operativo del dron con ala fija adquirido por el Ministerio. Tiene una autonomía de hasta 5 horas, 80 km la velocidad, un alcance operativo de 70 km y un techo de servicio de 6.500 metros.

"Específicamente utilizamos por primera vez un dron de ala fija, que es una medida absolutamente disruptiva y que nos permitió acompañar la caravana del papa hasta Florida, hacer el seguimiento a esta caravana. Sumado a ello tenemos el escudo digital, que comprende los pórticos de contralor vehicular en la frontera, también el control biométrico y todos los sistemas complejos que se integran", detalló.

Dentro de lo novedoso, en el operativo se utilizó y estrenó un robot cuadrúpedo en el marco de las nuevas tecnologías.

La utilización de este robot se trabajó en conjunto con Antel y su incorporación le permite a la Policía acceder a espacios de difícil alcance. Está diseñado para tareas de inspección, monitoreo, seguridad, recorridos autónomos y operación en entornos dinámicos que se usó como prueba.

Esta herramienta continuará utilizándose junto a los equipos k9 en futuros operativos de importancia en agenda, por ejemplo, la cumbre del Mercosur y la final de la Copa Libertadores.