"Es un granito de arena que recibí", dijo la madre de pediatra fallecida y aseguró que irá por 10 años de inhabilitación

Rosario Barrera, madre de la pediatra Soledad Barrera fallecida tras someterse a una cirugía en 2023 y caso por el que fue condenada por mala praxis la anestesista Inés Miralles, analizó la resolución del presidente Yamandú Orsi de revocar la decisión de la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, de reducir de cinco a tres años la inhabilitación de la profesional involucrada en la operación.

"No estoy contenta. Es un granito de arena que recibí. Un granito de arena para seguir en el camino, que va a ser bastante agreste, porque yo voy por diez años (de inhabilitación)", afirmó Barrera en diálogo con Subrayado . La madre indicó que nunca estuvo conforme con la inhabilitación inicial sugerida por la Comisión Asesora de Salud Pública, que era de cinco años. "Quitarle de cinco a tres (años). Eso sí que me molestó mucho", agregó.

Barrera felicitó a Orsi por firmar la resolución que revocó la reducción de la inhabilitación a Miralles. "Más allá de que yo estaba enojada con él y dije: 'este tipo está pintado ahí, no sirve para nada', porque se lo dije y te lo estoy diciendo de frente; ahora, te tengo que decir que lo tengo que felicitar", remarcó.

La madre de la pediatra fallecida sostuvo que tras la entrega de la carta a Orsi, el 24 de junio durante una actividad en la Sociedad Fomento en Treinta y Tres, el mandatario nunca los llamó ni recibieron una respuesta o una convocatoria a mantener una reunión sobre su caso. "Ahora, se puso en el lugar que le corresponde, de presidente", dijo. "Si pudiera llamarlo lo llamaba, para felicitarlo, para decirle que por fin me demostró que estaba en el lugar que correspondía", agregó.

Barrera agradeció el apoyo recibido. "Espero me sigan apoyando, porque esto no termina acá. Yo voy a seguir adelante, aunque sea lo último que haga. Sé que la inhabilitación total que le pueden dar lo máximo son diez años, bueno yo quiero los diez años", enfatizó.